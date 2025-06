Smutné narodeniny známej Slovenky: Strávila ich v nemocnici... S 2-mesačným synčekom!

Lela Vémola je v nemocnici so synčekom (Zdroj: Instagram LV)

Lela Vémola nedávno oslávila svoje 36. narodeniny, no namiesto vysnívanej oslavy plnej radosti a blízkych strávila tento výnimočný deň v nemocnici. Dôvod je vážny – jej dvojmesačný synček Arnie už dlhšiu dobu bojuje so zdravotnými problémami, ktoré mu spôsobujú ťažkosti s dýchaním. Napriek všetkej starostlivosti sa jeho stav nezlepšil, a tak musel byť hospitalizovaný už po druhýkrát v priebehu krátkeho času.

A to práve v deň, keď mala jeho mama oslavovať. Pre Lelu, ktorá sa netají tým, ako veľmi je pre ňu rodina dôležitá, to bol ďalší náročný deň plný obáv. Fanúšikom poslala úprimný odkaz priamo z nemocnice v Motole, kde je so synom hospitalizovaná. „Tak zase o rok staršia, ale šťastná a vďačná za všetko, čo mi život dal. Síce som si svoje narodeniny predstavovala inak, ale najdôležitejšie je, že Arnie je v poriadku. A spravíme si tu aj malú oslavu, len ja a Arnie,“ napísala k dojemným fotografiám, na ktorých drží malého Arnieho v náručí.

Lelu v tejto náročnej chvíli podporujú nielen fanúšikovia, ale aj jej manžel Karlos Vémola, ktorý jej cez sociálne siete poslal láskyplné slová. „Všetko naj ti priať nemusím, láska… Máš nás. Ale my máme obrovské šťastie, že máme teba,“ odkázal dojemne svojej žene. Aj keď okolnosti jej narodenín boli ďaleko od ideálu, z Leliných slov cítiť pokoru, lásku k synovi a hlboké rodinné puto, ktoré jej pomáha zvládať aj tie najťažšie chvíle.