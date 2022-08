Prvé stretnutie Zagorovej a Margitu: HROZNÝ prvý dojem, ale... Hneď ho pozvala do bytu!

V piatok o 11. hodine naposledy vydýchla spevácka legenda Hana Zagorová. Úplne najväčšia rana to bola samozrejme pre jej manžela Štefana Margitu, s ktorým prežila 30 rokov.

Galéria fotiek (4) Štefan Margita a Hana Zagorová

Zdroj: Instagram ŠM

Ich prvé stretnutie pritom vôbec spočiatku nepoukazovalo na to, že stretol svoju osudovú lásku. Štefan to prezradil Petrovi Mackovi, ktorý o Hane Zagorovej napísal knihu. „Naše prvé stretnutie nebolo nijako ohromné,” priznal na úvod.

Stretli sa, keď mal premiéru v Žobráckej opere a napriek tomu, že jeho čeština pokrivkávala, režisér aj vedenie trvali na tom, že úlohu dostane práve on. „Hanka sa objavila na premiére. Neskôr som sa dozvedel, že zo spievania bola nadšená, ale z hovoreného slova vôbec nie. Dokonca sa divila, že ma vôbec pustili na javisko,” uviedol v nahrávke, ktorú na Youtube zverejnil práve Petr Macek.

Navyše, pri prvom osobnom kontakte nemal zo svojej budúcej manželky príliš dobrý dojem. Chcel ju spoznať, a tak sa k nej nechal priviesť a predstaviť sa. „Hovoril som Hanke, že ju celý život obdivujem, aká je úžasná. Hanka sa na mňa pozrela, nepovedala mi nič také, že mi gratuluje k premiére. Len povedala: Áno? V tej chvíli som si povedal: Bože môj, tá je namyslená!” spomínal po rokoch už so smiechom.

Galéria fotiek (4) Zdroj: profimedia.sk

Nakoniec ale dostal od Hany pozvanie na večierok. „Tam už to bolo iné. Dosť sme spolu koketovali. To som od nej nečakal,” priznal. Ako dodal, nakoniec odchádzal z párty medzi poslednými. „Keď nás vyprevádzala a vracala sa hore, nechala vchodové dvere otvorené a len mi povedala: Ak chceš, môžeš sa vrátiť. Jasná správa! Pamätám si, že som urobil ešte okruh v Korunnej a Chodskej, než sa ostatní odpojili, a vrátil som sa,” prezradil Margita, ako začala ich osudová láska.

Bohužiaľ, v poslednom čase speváčku sužovali zdravotné problémy. Ako uvádza denník Aha!, keď naposledy skončila v nemocnici, jej manžel poprosil novinárov, aby o jej hospitalizácii nepísali. V zdravotníckom zariadení napokon aj naposledy vydýchla.

Dnes od 14. hodiny sa bude v Prahe konať súkromná zádušná omša len pre pozvaných hostí. Verená rozlúčka prebehne zajtra v divadle Kalich. Klasický pohreb si vraj Zagorová nepriala. Uložená bude v hrobke, ktorú si podľa týždenníka Sedmička zariadili už pred 10 rokmi na Vyšehrade. „Presťahovala som do hrobky aj svojich rodičov. Keďže nemáme so Štefanom deti, museli sme sa o to postarať sami. Nikto iný to za nás nerozhodne,” povedala vtedy Hana.