Štefan Margita a Dagmar Havlová (Zdroj: STVR/ Ľubomír Pidaný)

Na scéne pôsobí už viac ako 40 rokov, svoj život zasvätil opernému spevu, vďaka ktorému mal možnosť pôsobiť v najslávnejších operných domoch sveta. Napriek tomu zostáva verný skromnosti, slovenčine a láske k jednej z najznámejších českých popových hviezd - Hane Zagorovej. Hosťami Štefana Margitu sú herečka a manželka českého exprezidenta Dagmar Havlová, spevák Marek Ztracený a operná speváčka Kateřina Kněžíková.

Dagmar Havlová a Štefan Margita spomínajú na to, ako sa spoznali. Pani Havlová spomína na to, že z nich išla veľmi pozitíva energia a že z nich bol pocit, že vždy všetko dobre dopadne. Margita zároveň spomínal na to, ako mu pani Havlová vzdala hold a pochvalu v časoch, kedy ešte nebol úplne známy a kedy mu vôbec žiadnu pochvalu ani nemusela dávať a nemusela sa mu v podstate ani prihovoriť. Aký priznaním reagovala Dagmar Havlová, si pozrite vo videu a nezabudnite sledovať reláciu Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.

Dagmar Havlová o krásnej spomienke na Zagorovú: Dodnes dojíma aj vdovca Margitu! (Zdroj: STVR)