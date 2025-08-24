Veľkolepé ZÁSNUBY na narodeninovej oslave: Známy Slovák požiadal svoju partnerku o ruku!

BRATISLAVA - A bude svadba! Známy youtuber požiadal svoju partnerku o ruku.
Matej Zrebný je známy influencer a youtuber, ktorého sleduje na sociálnych sieťach vyše 290 tisíc sledovateľov. Natáča vtipné videá s mnohými známymi osobnosťami, ako sú napríklad Lucia Vráblicová, Bianka Šuticová či Jasmina Alagič. Jeho hlas môžete tiež poznať z Nákupných maniačok, kde komentuje súťažiace.
Rozchod v slovenskom šoubiznise: Sexi moderátorka je opäť voľná... Tajila to mesiace!
Matejovi sa nedarí len v pracovnej sfére, ale i v súkromnej. Dlhé roky totiž tvorí pár s krásnou brunetkou, ktorú teraz počas narodeninovej oslavy požiadal o ruku. Jeho polovička sfukovala na torte sviečky a Matej vytiahol prsteň a kľakol si na koleno. Priateľka v prvom momente nevedela čo sa deje a stratila reč. A po chvíli vykríkla vytúžené áno. „Je to tam," napísal k videu influencer.
