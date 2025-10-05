Objavilo sa PRVÉ vystúpenie Nely Pociskovej: Z jej speváckeho výkonu budete PREKVAPENÍ!

BRATISLAVA – Takto ju ešte nepoznáte! Nela Pocisková (35), ktorú Slováci poznajú ako speváčku, herečku aj výbornú tanečníčku, zverejnila na svojom Instagrame záber, ktorý okamžite rozžiaril fanúšikov. Ukázala sa na ňom ako takmer trojročné dievčatko – a už vtedy bolo jasné, že má pred sebou hviezdnu kariéru!
Video pochádza z júna 1993 a malá Nelka na ňom spieva známu detskú pesničku Pec nám spadla. V bledomodrej košieľke, zelených kraťaskoch s detským motívom a čiernych sandálkach vyzerá rozkošne – no najviac zaujme jej istý prejav a čistý hlások.
„Nejako to uletelo,“ napísala Nela k videu, ktoré zverejnila pri príležitosti svojich 35. narodenín, ktoré oslávila v sobotu 4. októbra. Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť gratulácie aj dojímavé komentáre: „Pusinka úplne rovnaká, všetko najlepšie, Nelka!“ odkázala jej jedna z fanúšičiek. Ďalší sa zamerali na jej spev: „Wau, to iný soprán, už vtedy!“
Nela si týmto roztomilým návratom do detstva znova získala srdcia fanúšikov – a mnohí po vzhliadnutí videa zhodnotili, že talent z nej sršal už v plienkach.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%