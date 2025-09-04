Pocisková SEXI AKO NIKDY: Prečo som nafotila PIKANTNÉ fotky a... Krásne VYZNANIE partnera Filipa

Markíza média párty. Na snímke Nela Pocisková, Filip Tůma (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Nela Pocisková za posledné mesiace prešla neuveriteľnou premenou. Speváčka a herečka sa ukazuje krajšia, ženskejšia a sebavedomejšia ako kedykoľvek predtým. Pikantné fotky, ktoré nedávno zdieľala, však nie sú len o odvahe – za jej novým ja stojí aj podpora partnera, herca Filipa Tůmu.
Nela nedávno prekvapila fanúšikov sériou pikantných fotiek, ktoré ukazujú jej telo vo všetkej kráse. Ako sama priznala, pôvodne mala problém s tým, či sú vôbec vhodné na zverejnenie. „S tými poslednými fotkami, čo som pridávala, som mala ja osobne asi väčší problém ako Filip. Priznám sa, ja som bola za ním s tým, že či to už nie je moc,“ priznáva Pocisková, z ktorej srší ženskosť, sebadôvera a spokojnosť.
Speváčka si svoje nové ja evidentne užíva naplno – a je to aj vidieť. „Ja som tým vekom a skúsenosťami proste nadobudla pocit, že… viac si samu seba vážim, viem si viac veriť – je to síce silné slovo, ale je to tak. A tým pádom si aj hovorím, že kedy, keď nie teraz. Sú to akési posledné produktívne roky môjho života…“ dodala Nela.
Za jej sebadôverou a odvahou ukázať sa stojí aj partner Filip Tůma. Ten jej pred našou kamerou venoval niekoľko prenádherných slov. Také by chcela počuť každá žena. A Nela? Tá bola dojatá a veľmi vďačná. Veď, pozrite si vo videu…
Pocisková KRÁSNA AKO NIKDY: Prečo som nafotila PIKANTNÉ fotky a...krásne VYZNANIE partnera Filipa (Zdroj: MS/Tomáš Hambálek)
