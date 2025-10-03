TRAPAS ako hrom! Filip Tůma nazval manžela známej herečky... takmer sa prepadol od hanby

BRATISLAVA - V obľúbenej šou Záhady tela sa o poriadny trapas postaral herec a spevák Filip Tůma. Na scéne padali nielen úsmevy, ale aj poriadne trápne chvíle, z ktorých by sa najradšej prepadol pod zem.
Jeho kolegyňa Eva Pavlíková sa totiž pustila do rozprávania o svojich záhadách tela. „Moja záhada je, že som šťastná, že ešte chodím,“ povedala hneď v úvode, čím rozosmiala celé publikum aj súťažiacich. Potom sa však od srdca priznala k svojmu želaniu.
„Mám jednu takú malú túžbu, aby som ja s mojim Igorčekom, Iggym Popom – my ho tak voláme v rodine – ešte zopár krásnych rôčkov prežila v relatívnom zdraví a bude to v pohode,“ povedala herečka dojato.
Moderátor Marián Miezga jej okamžite venoval podporu slovami: „Držíme všetky palce a päste,“ a diváci v sále reagovali potleskom. Všetko smerovalo k dojímavému momentu…No a práve vtedy prišiel na rad Filip Tůma – a nebol by to on, keby celý vstup nezaklincoval svojím komentárom. To, čo vyšlo z jeho úst, spôsobilo, že sa sám takmer prepadol od hanby. Ale dosť bolo rečí, pozrite si to vo videu...
Sledujte zábavno-súťažnú reláciu Záhady tela v sobotu 4. októbra o 20.30 na Jednotke. Moderátor relácie Marián Miezga v nej privíta herečku a speváčku Lesanu Krauskovú, herca a speváka Filipa Tůmu, herečku Evu Pavlíkovú a herca Romana Poláčika.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%