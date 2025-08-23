TAJOMSTVO 17-ročného manželstva Ondreja Kandráča: Roky po Erike túžil... Takto ju napokon zbalil!

BRATISLAVA - Manželstvo Ondreja Kandráča (47) a jeho polovičky Eriky (43) patrí k najstabilnejším v slovenskom šoubiznise. Dvojica si svoje áno povedala pred dlhými 17 rokmi, no poznajú sa už od stredoškolských čias. Hudobník vraj po krásnej blondínke roky túžil... A nám prezradil, ako ju napokon zbalil!
Nájsť spriaznenú dušu, s ktorou človek kráča životom ruka v ruke, je vzácnosť, o akej mnohí iba snívajú. Ondrejovi Kandráčovi sa to podarilo ešte na strednej škole. V tom čase však s manželkou Erikou po sebe len pokukovali. Zlom prišiel o niekoľko rokov neskôr. A hudobník nám o tom porozprával. A vraj to bola "dlhá story".
„Manželku som vnímal už dlhšie obdobie, keďže ona je z rovnakého regiónu. Ona je z "veľkého krajského mesta" z Lipian, ja som z "ešte väčšieho" a to je Krásna Lúka v Sabinovskom okrese. Vnímal som ju preto, lebo to bolo jedno nádherné dievča, ktoré chodievalo v bielych lodičkách po Lipanoch. Je odo mňa mladšia o 4 roky, ja som bol na gymnáziu a akurát sme sa míňali - ja som odchádzal z gymka a ona prichádzala,“ opísal Kandráč.
Dvojica sa vraj pákrát zahliadla aj na vysokej škole. „A vždy keď som ju videl, som bol celý bez seba, čo sa nedá povedať o nej, pretože nejak si ma nevšímala,“ priznal Ondrej. „Až prišiel deň D, vylodenie v Normandii a mali sme koncert v Červenom Kláštore s celou kapelou a viem, že tam boli učiteľky z jednej základnej školy v Lipanoch, ktoré sa super zabávali a jedna z nich - šarmantná blondínečka - si ma fotila. A to som vedel, že to je tá krásna Erika, po ktorej som tak platonicky dlhé roky túžil, ale žiaľ, neopätovala moje city... Nechápem prečo,“ opísal hudobník.
Na spomínanom koncerte však nastal zlom. Ako svoju milovanú Eriku napokon zbalil, sa dozviete z rozhovoru nižšie!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%