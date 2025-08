Jan Bendig (Zdroj: Ján Zemiar)

Jan Bendig je úspešným a veľmi aktívnym českým hudobníkom. Len nedávno predstavil pieseň s názvom Čardáše, ktorú naspieval spolu s Ondrom Kandráčom a Heidi Janků a už má na svojom konte novinku s názvom Slaďáky, na ktorej spolupracoval s českou legendou Jiřinou Bohdalovou. My sme sa však so spevákom rozprávali ešte o prvom počine...

No a vo videoklipe sa dostane do konfliktu s Kandráčom, ktorý mu chce prebrať nevestu. Zaujímalo nás preto, či sa aj on niekedy pobil. No a svojou odpoveďou nás prekvapil. „Viete koľkokrát som sa pobil?“ dialo sa to podľa jeho slov v puberte a na ulici, kde býval, vraj neraz došlo k fyzickej potýčke. „Keď proti vám išli nejaké partie, tak ste si nemohli nechať naložiť,“ pokračoval Bendig.

Neraz vraj musel brániť vlastnú rodinu. Vypočujte si video a dozviete sa viac!

TEMNÁ MINULOSŤ Jana Bendiga: Tvrdé BITKY... Musel brániť svoju rodinu! (Zdroj: Ján Zemiar)

Vypočujte si novinku Jana Bendiga s Jiřinou Bohdalovou