Zo syna Kandráča je HEREC: Pyšní rodičia si všimli, že sa doma správa inak: Čo ho to na pľaci naučili?

Premiéra seriálu Sľub. Na snímke Ondrej Kandráč s manželkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Televízia Markíza prednedávnom odštartovala seriálovú novinku s názvom Sľub, ktorý mapuje obdobie 80-tych rokov. Seriál sa hemží hereckými hviezdami, ale sú v ňom aj nové tváre. Jednou z nich je aj syn slávneho hudobníka Ondreja Kandráča. Premiéru seriálu si nenechali ujsť ani obaja rodičia, ktorí neskrývali nadšenie. „Ja som dnes dojatá, veľmi sa mi to páčilo, bolo to perfektné,“ vyjadrila sa s nadšením Ondrejova manželka Erika. Slovami chvály nešetril ani samotný Kandráč: „Ja som bol úprimne prekvapený z Ondríka. Aj sme mali taký pokec pred celým príbehom, keď bol oslovený po kastingoch. Povedal som mu, čo tento príbeh prináša, čo pozitívne, negatívne…“ priznal hudobník, ktorý sa synovi snažil pred nakrúcaním odovzdať užitočné rady. A hoci ho do umeleckej sféry doma netlačia, z úlohy v seriáli i z výsledku na obrazovke mali radosť.

Ondrejko zjavne zdedil umelecké gény po otcovi. Už od malička mu nie je cudzia hudba ani spev, tento raz sa však rozhodol skúsiť aj hereckú dráhu. „Samozrejme, ja sa veľmi teším, že Ondrejko dostal takúto šancu a že ju zobral zodpovedne. Som rada, že má túto možnosť a že si to vyskúšal a on sám zváži, či sa mu to páči,“ priznáva Erika, ktorá s úsmevom dodáva, že ak by prišla nejaká herecká ponuka aj pre ňu, určite by ju zvážila.

V seriáli Sľub Ondrík stvárňuje postavu Andreja Roháča, syna Aničky Jakab Rakovskej a Petra Nádasdiho. Nakrúcanie si užíva a hoci bývajú dni na pľaci náročné, podľa rodičov sa vracia domov šťastný a spokojný. Ako sa zdá, seriálová rodina robí hudobníkovi a jeho manželke obrovskú radosť – a Kandráč priznáva, že ho na nej baví hneď niekoľko momentov. Z jedného hereckého kolegu sa totiž známy hudobník obzvlášť teší - a toto je dôvod!

Zo syna Ondreja Kandráča je HEREC: Pyšní rodičia si všimli, že sa doma správa inak: Čo ho to na pľaci naučili? (Zdroj: NaJa/TH)