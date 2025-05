Kandráčovci sa PRESŤAHOVALI do Bratislavy: Na východe si nechali POISTKU! Aké majú plány?

Ondrej Kandráč s manželkou Erikou (Zdroj: archív Ondrej Kandráč)

BRATISLAVA - Zmenili adresu, no srdce im bije stále na východe. Hudobník Ondrej Kandráč spolu s manželkou a deťmi minulý rok urobil veľký životný krok – z rodných Košíc sa presťahovali do Bratislavy. A hoci to znamenalo zmenu takmer všetkého, dnes vie, že to stálo za to.

Zmena prišla prirodzene – pracovné povinnosti, deti, nové výzvy. Hoci sa ich každodenný život odohráva v hlavnom meste, na korene nezabúdajú. „Srdcom stále na východe. My sme stále v rámci Slovenska, nemáme sa na čo deliť. My sme si to svoje priniesli v srdciach, nám sa tu býva dobre, rovnako sa radi vraciame do Košíc,“ prezrádza s úsmevom Erika.

Hudobník však neostáva nič dlžný ani svojmu zmyslu pre humor a vtipne dodáva, že Bratislavu si obľúbili aj vďaka nečakanej výhode. „Bývanie v Bratislave má obrovskú výhodu – že kde sa otočíš, samý východniar. Doslova rodinné prostredie,“ dodáva so smiechom.

Presun však zďaleka neznamenal len novú adresu. Bola to zmena pre celú rodinu – nové školy, nový režim, nové tváre. „Našťastie sa jazdí v tom istom jazdnom pruhu,“ žartuje. „Áno, je to zmena aj pre deti. Nebolo to úplne jednoduché – klamal by som, že to bolo úplne bezproblémové. Dôležité je byť spolu, popasovať sa a možno nájsť nejaké svetielko na konci tunela. A to sme už našťastie zahliadli,“ nešerí úprimnosťou umelec, podľa ktorého je úvodná kríza zažehnaná a spoločne s deťmi sú na dobrej ceste. Pre Kandráčovcov je za každých okolností základom fungovania rodina. „Sme spolu, sme v tomto prostredí, žiť sa dá naozaj hocikde. Dôležité je cítiť podporu v rodine, pretože ak ju nebudeš cítiť doma, sotva ju budeš cítiť niekde inde.“

A hoci dnes už bývajú vo svojom, prvé dni neboli práve luxusné. „Prvé týždne som spával na nafukovacej posteli,“ priznáva s úsmevom a slovami, že uý to mal nacvičené, keď boli koncertovať v Spojených štátoch. A čo ich dom v Košiciach? Podľa všetkého rozlúčka zatiaľ nie je definitívna, padli dokonca slová o poistke! Aké má teda rodinka plány?

Kandráčovci sa PRESŤAHOVALI do Bratislavy: Na východe si nechali POISTKU! Aké majú plány? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)