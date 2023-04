Vystúpenie slovenskej speváčky: Nikto ju nepočúval a ona... Vážne bola schopná toto urobiť?!

Marcela Molnárová už v mladosti rozbehla svoju spevácku kariéru, v ktorej pokračuje dodnes. Tentoraz prijala pozvanie do jojkárskej relácie Inkognito, kde sa ukázala ako tajný hosť. Stále je v speve aktívna a ako prezradila, plánuje vydať aj nový album.

Začiatky však pre umelcov, samozrejme, nie sú úplne ľahké. Svoje o tom vie aj spomínaná blondínka.

„Jedno z niekoľkých podujatí, na ktorých som ťa uvádzal – Marcela spievala šansóny. Krásne si to spievala. Problém na tých podujatiach je, že ľudia, keď začnú jesť a piť, veľmi tých umelcov nevnímajú,“ začal moderátor Vlado Voštinár. No a za týmto sa nemohlo skrývať nič iné, len vtipná príhoda!

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV JOJ

Speváčka bola v mladosti poriadne odvážna. „Pamätám si, že Marcela, a už som videl na nej, sa v polke pesničky zastavila a vraví: Chutí vám? Lebo ja vám teraz spievam francúzske šansóny!“ natrel ju Voštinár. Vtedy síce reagovala na dav prítomných ľudí naštvane, dnes sa s odstupom času na svojej nerozvážnosti rada zasmeje.

„To bolo v Redute, to si pamätám. Jedno nádherné predstavenie. Bola som v prvom rade mladá a vtedy som si neuvedomila, že až takto úplne pracovať s publikom nemôžem, ale zabralo to,” obhájila sa umelkyňa. „A vlastne už potom, keď som spievala, ľudia akoby automaticky, aha, ide táto ježibaba, dávame preč všetky poháre, všetko. Je pravda, že v živote sa to už potom nestalo. Dobre to dopadlo,” dodala. Ako sa vraví – risk je zisk a Marcele to vtedy úspešne vyšlo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV JOJ

Ak sa chcete dozvedieť, či hádači uhádli tajného hosťa, teda speváčku Marcelu Molnárovú, nenechajte si ujsť dnešné Inkognito o 21:45!