Tá má ale odvahu: Slovenská speváčka (53) prišla do spoločnosti bez nohavičiek!

Vo štvrtok 21. februára krstila módna návrhárka Rebecca Justh svoju ďalšiu knihu „Mám 62, no a?". Medzi pozvanými nechýbali Fedor Flašík, moderátor Peter Justin Topoľský, moderátorka Karin Majtánová, či už spomínaná speváčka Marcela Molnárová.

Marcela Molnárová má už po päťdesiatke. Zdroj: Facebook M.M.

Tá sa stala nielen jedným z krstných rodičov ďalšieho tlačeného dieťaťa návrhárky, ale tiež na akcii aj vystúpila a zaspievala pár piesní. Nedalo sa nevšimnúť, že Marcela zvolila veľmi odvážny outfit. Na to, že má po päťdesiatke, siahla po latexe. Na tom by možno nebolo nič zvláštne, no pri tomto modeli šiat to chcelo aj dávku guráže.

Rozparok na boku totiž napovedal, že speváčka prišla bez nohavičiek. Bok šiat bol totiž priesvitný a keby mala bielizeň oblečenú, bolo by ich rozhodne vidieť. A tak sa Marcela zrejme vyvetrala na ostro. Otázne je aj to, či nenechala doma aj podprsenku.

Nohavičky pod týmito šatami rozhodne absentovali. Zdroj: Profimedia