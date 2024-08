ROZCHOD v šoubiznise: Slovenská moderátorka je OPÄŤ sama... S fešákom zo zahraničia jej to NEVYŠLO!

Moderátorka Katarína Balážiová alias Becca (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vzťahy nie sú jednoduché a uvedomuje si to aj známa slovenská moderátorka. Ako sme sa dozvedeli, je opäť sama. Žiaľ, nevyšlo jej to ani tentokrát.

Katarína Becca Balážiová je úspešnou slovenskou moderátorkou. Jej prenikavý hlas pozná každý, kto si aspoň raz za čas zapne rádio. Z éteru sa svojim poslucháčom prihovára prakticky stále. A síce v pracovnom živote sa jej darí, v súkromnom to také ideálne nie je. V máji sme vás na Topkách informovali, že je znovu zadaná. Lásku našla po boku fešáka zo zahraničia. „Nechcem to veľmi konkretizovať, ale aspoň niečo - je Ukrajinec a žije v NYC," prezradila nám. Spoznala ho na svojich výletoch v Amerike.

Zdalo sa, že pri ňom doslova srší šťastím, ale keďže ju na Slovensku drží viac vecí, zbaliť si kufre a odísť za veľkú mláku také ľahké nebolo. A tak mali s tajomným mužom vzťah na diaľku. A ľudia, ktorí také niečo zažili vedia, že to ľahké nie je. Po troch mesiacoch tak vysvitlo, že je znova slobodná. „Už je tomu nejaký čas," zverila sa pre Topky.sk. To, prečo išli od seba však prezradiť nechcela. „Nekonkretizovala by som to, vzťahy nie sú jednoduché, tie na diaľku sú ešte niekoľkonásobne náročnejšie," vyjadrila sa.

(Zdroj: Instagram K.B.)