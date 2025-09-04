Antónia Lišková zmizla zo sveta šoubiznisu: Musela si VYBRAŤ! Ľutuje svoje rozhodnutie?

BRATISLAVA - Slovenská herečka Antónia Lišková si život i kariéru vybudovala v Taliansku, na istý čas sa však vrátila na rodné Slovensko, kde nakrúcala seriál Dotyk života! A hoci žije v krajine vína a módy, Slovensko jej nikdy neprestalo chutiť.
V Taliansku odštartovala kariéru ako modelka, no šťastie jej doprialo veľký herecký zlom, keď úplnou náhodou získala rolu ruskej špiónky. A išlo to ako po masle. Sláva však nebola to, čo rozhodovalo. V čase, keď sa jej kariéra rozbiehala, sa stala mamou a pred kamerou dala prednosť dcére. „Ja som si vybrala dcéru. Ja som pracovala, ale samozrejme som si vyberala úplne iné projekty – tie, čo boli v Ríme... Samozrejme, to kariéru ovplyvní, ale tisíckrát by som si vybrala to isté,“ priznala herečka úprimne.
Dnes má jej dcéra Lilian dvadsať rokov a študuje marketing. Z rodinného zázemia v šoubiznise si toho veľa nevzala – reflektory ju nikdy nelákali. Aj fotky s mamou v časopisoch brala ako bežnú súčasť života. „Ja vediem úplne normálny život... Ona to vidí ako prácu, samozrejme bola veľakrát so mnou v časopisoch, tak som jej to vysvetlila, ale nikdy to nejako neriešila.“ S dcérou má priam ukážkový vzťah - blízky, úprimný a silný. „To je naozaj na nezaplatenie,“ hovorí Antónia s láskou. A hoci Lilian vyrastala v Ríme, Slovensko jej nie je cudzie. Naopak – pravidelne tu trávila čas s rodinou, najmä v Bojniciach, ktoré si zamilovala. O to prekvapivejšie bola informácia, ktorú na svoju dcéru bonzla herečka...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%