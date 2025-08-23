Pamätáte si ešte českého hlásateľa Hemalu? Po ceste na Slovensku sa STRATIL: Zachránilo ho...

BRUSNO - Legendárny hlas späť na Slovensku! Alexander Hemala, nezabudnuteľná tvár a hlas Československej televízie, sa po rokoch objavil na Slovensku.
Alexandra Hemalu si väčšina ľudí pamätá z čias, keď televízia žila iným tempom. Bol najdlhšie slúžiacim hlasateľom Československej televízie - jeho hlas sprevádzal divákov viac než tri desaťročia, kým v roku 2005 televízia túto pozíciu neukončila. On však nezaháľal – prešiel na režijnú stoličku, objavil sa v rozhlase, moderoval, hral divadlo. A v roku 2010 sa úplne nečakane ukázal v šou Star Dance.
A teraz sa nedávno objavil na Muzikálovom festivale v Brusne, ktorý ho vytiahol spoza hraníc späť do krajiny, s ktorou ho spája viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A hoci už od jeho aktívnej kariéry ubehli roky, Slováci na neho nezabudli. Potvrdil to aj zážitok počas jazdy do Brusna, kedy zvolil nesprávnu cestu a zrazu videl maďarské cedule... „Pýtal som sa na cestu dvoch chlapíkov, jeden mi vysvetlil, čo a ako, a druhý sa ma pýta – nie ste vy pán Hemala? Tak si hovorím – Slováci ma poznajú tak 50:50.“
Na Slovensko má krásne spomienky. V minulosti tu hosťoval s Marošom Kramárom, hral v Babylon divadle, ako chlapec jazdil za Květou Fialovou na Lazisko. „To bolo úžasné.“ Nezabúda ani na slovenské televízne kolegyne: „Elena Galanová k nám občas chodievala, to bola legenda. Párkrát som niečo robil so Soničkou Müllerovou a tú mám rád – to je také príjemné dievča. Tak tieto dve si pamätám. Mám na to pekné spomienky.“ A hoci dnes už nestojí denne pred kamerou, na svoje „hviezdne obdobie“ spomína s láskou. Viac prezradil v rozhovore.