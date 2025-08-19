Schindlerová dráždi v plavkách: Totálna BOHYŇA... Oči vám padnú SEM!

BRATISLAVA - Martina Schindlerová (37) opäť očarila fanúšikov. Na dovolenke v zahraničí ukázala svoju bezchybnú postavu v plavkách. Speváčka po dvoch deťoch vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým... Pozrite!
Martina Schindlerová už dlhé roky patrí medzi najkrajšie speváčky na slovenskej scéne. Jej fanúšikovia si na nej nevážia len nezameniteľný hlas, ale aj pôvab, šarm a figúru, ktorú by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ženy. Muži jej zase nezriedka adresujú komplimenty, pretože pôsobí ako zosobnenie prirodzenej krásy.
Ako už býva zvykom, aj tentoraz si počas dovolenky v zahraničí našla chvíľku, aby sa podelila o kúsok svojej pohody so svojimi priaznivcami na sociálnych sieťach. Okrem fotografií zachytávajúcich malebné zákutia destinácie pridala aj niekoľko momentiek v plavkách, ktoré vyvolali okamžitý ošiaľ. Prvá snímka v bikinách zaujala najmä jej dokonale vypracovaným bruškom, ktoré okamžite upútalo pozornosť sledovateľov.
Neskôr pridala aj sériu záberov v pásikavých plavkách, a to už jej fanúšikovia doslova onemeli. Pod príspevkami sa okamžite začali hromadiť komentáre plné obdivu a komplimentov. „Tie pásiky krásu len podčiarkli. Plavky super, ale úsmev je ešte krajší,“ napísal jeden z nadšených mužov. Čo poviete?
