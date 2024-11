Česká hviezda (65) svoj návrat do práce UNÁHLILA: Po mesiaci OPÄŤ v rukách lekárov!

Eva Holubová (Zdroj: Instagram/EH)

PRAHA - Len začiatkom októbra herečka Eva Holubová (65) podstúpila vážnu operáciu srdca. V nemocnici strávila niekoľko dlhých dní... Po mesiaci sa rozhodla opäť vrátiť do práce. No zdá sa, že svoj návrat unáhlila. Skončila totiž opäť v rukách lekárov a s golierom na krku!

Začiatok októbra česká herečka Eva Holubová strávila v nemocnici. Lekári jej totiž diagnostikovali nebezpečnú aneuryzmu alebo laicky povedané výduť na najdôležitejšej cieve, ktorá rozvádza krv zo srdca do celého tela. Problém jej lekári objavili ešte v lete, no až minulý mesiac podstúpila operáciu srdca. V zdravotníckom zariadení si ju potom ešte niekoľko týždňov nechali.

No a po návrate domov herečka dlho oddychovať nevydržala. Rozhodla sa vrátiť k bežnému režimu, no svoj návrat do práce zjavne uponáhlala. Musela totiž opäť vyhľadať lekárov. „Včera som odišla z Homolky s límcom alebo ako sa tomu hovorí na krk, keď si ho dorantáte, bloknete, zacvaknete. Asi som to s tým návratom do pracovného procesu prehnala,“ zhodnotila sama.

Boľavý krk však nie je jediným problémom, ktorý aktuálne známu Češku trápi. Naznačila to na sociálnej sieti Instagram. „Zajtra skúška, ráno doktor, po skúške riešenie dôležitého problému. Teraz som sa o ňom dozvedela, pekný stimul na spanie. Celá táto nedeľa sa nejak nepodarila. A ja som sa na ňu tešila a toľko som sa snažila,“ opísala herečka.

Navyše pracovný kolotoč ju zasiahol viac, ako pôvodne predpokladala. „Všimla som si, ež keď som fyzicky oslabená, všetko, čo si v sebe budujem, uletí oknom. Nevedela som, že sa ma hra, ktorú skúšame s Matějom Paprčiakom a Karolínou bude dotýkať tak osobne. Ale hovorím si, že aspoň všetko lepšie pochopím a zahrám,“ dodala, ktorá sa v utorok chystá odohrať hru Podzimní expres.