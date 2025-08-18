Patrícia Vittek ŽIARILA na plážach v Grécku: V plavkách predviedla TELO SNOV... pridali sa aj dcéry!

Patrícia Vittek na dovolenke (Zdroj: archív/Patrícia Vittek)
GRÉCKO – Telo ako z katalógu! Patrícia Vittek prešla výraznou zmenou, ktorú si nenechala pre seba. Po radikálnom schudnutí sa rozhodla ukázať, ako vyzerá jej nové telo – v plavkách, ktoré odhalili každú jej krivku!
Radosť na slnkom zaliatych plážach v Grécku si Patrícia Vittek užívala so svojimi dcérami Sofiou Zarou a Cynthiou Larou a partnereom Denisom. Po tom, čo sa na Instagrame pochválila fotkami v plavkách, všetci padli na zadok! Pozrite si všetky fotky v našej FOTOGALÉRII.
Patrícia Vittek na dovolenke s priateľom (Zdroj: archív/Patrícia Vittek)
Vitteková, ktorá sa po dramatickej premene postavy konečne cíti v pohode, sa rozhodla ukázať svoju novú verziu. A aký bol prvý impulz k tejto zmene? Nový muž v jej živote! „Začala som cvičiť s priateľom, pretože ma do toho ťahal. Bola tam aj láska – a to robí so ženami najväčšie divy sveta,“ priznala pred časom pre topky.sk Patrícia.
Prekvapujúca premena sa odráža aj na jej prístupe k životu. „Milujem jedlo. Milujem sladké. Kým mozog pochopí, že mu to nedáš, sú to muky,“ hovorí o tom, ako sa vyrovnáva so svojimi chuťami. Na pláži však ukázala, že tvrdá práca a láska dokážu nielen zmeniť telo, ale aj prístup k životu. A pre jej verných fanúšikov je jasné jedno – Patrícia Vitteková už viac nemá problém ukázať, že po boku svojho partnera žije najkrajšie obdobie svojho života.
