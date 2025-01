Vitteková rapídne SCHUDLA: Operácia a... Dole má 16 kíl!

Patrícia Vitteková (Zdroj: Ján Zemiar)

Hmotnosť nie je len číslo na váhe – je to odraz mnohých faktorov, ako sú naše zdravie, životný štýl, emócie a skúsenosti. Pre mnohých je to celoživotná cesta plná výziev, sebapoznania a zmien, kde každé kilo navyše alebo menej nesie so sebou príbeh o tom, čím sme prešli a kam smerujeme. Najdôležitejšie však je pochopiť, že skutočná hodnota človeka sa nikdy nemeria v kilogramoch, ale v sile, odvahe a láske, ktorú si k sebe dokážeme vybudovať.

Svoje o tom vie aj Patrícia Vittek, ktorá odhalila, že má o 16 kíl menej, ako pred dvomi rokmi. Fanúšikovia si všimli rapídny úbytok hmotnosti. „Pred dvomi rokmi som mala o 16 kíl viac, posledná operácia mi dala zabrať psychicky aj fyzicky a opustila som sa, priznávam. Vtom čase nefungovalo nič, keď poviem nič, tak nič je slabé slovo," začala v úvode. A prezradila aj svoj tajný trik.

„Potom som prešla na fasting 16:8, kedy 16 hodin nejete nič a pijete iba vodu, tak som dala dole prvých 7 kíl, potom som sa zaľúbila... a začala opäť cvičiť, pretože tak veľká dovtedy som sa hanbila isť do posilovne," pokračovala. „Tak som schudla dalšie 4 kilá. Ten zvyšok som riešila s doktorom, ktorý ma nastavil a keďže vie o mojich operáciach a zavodňovaní, som pod dohľadom," dodala s tým, že má istý cieľ, no so svojou postavou je spokojná aj teraz.

Patrícia Vittek (Zdroj: Ján Zemiar)