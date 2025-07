Patrícia Vittek (Zdroj: Ján Zemiar)

Patrícia vyzerala ako grécka bohyňa a pochválila sa nielen krásnou korunou krásy, no aj dokonalou postavou. Vďaka zhodeným kilám sa konečne cíti lepšie ako kedykoľvek predtým. „Myslím, že každá žena to pozná. Stačia tie tri kilá a už sa necítiš dobre. Po mojej poslednej operácii to bol naozaj záhul. Dva mesiace som bola na vývodoch a vtedy som sa tak vyjedla, že som pribrala 22 kíl. Myslím, že to bolo patrične vidieť,“ priznala bez servítky speváčka.

Prvým impulzom k zmene bol nový muž v jej živote.Vitteková priznala, že sa pohrávala aj s myšlienkou na rýchle metódy chudnutia, no hneď si to rozmyslela.Premena však nebola zadarmo a prvý rok vraj bol kritický.A tie prežíva častokrát aj dnes, nakoľko jej slabosťou sú kysnuté koláče. V rozhovore prezradila nielen svoj tajný recept na štíhlu líniu, ale aj to, či si jej premenu všimol tiež exmanžel, futbalista Robert Vittek!

Patrícia Vittek o recepte na štíhlu líniu: Takto som schudla! Čo na to exmanžel a... slová partnera! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)