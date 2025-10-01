Klan Vittekovcov sa rozrastá: Staršia dcéra Sofia Zara ukázala svojho VYVOLENÉHO a... je to fešák!

Patrícia Vittek so staršou dcérou Sofiou. (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Patrícia Vittek (42) na svojom Instagrame pred pár dňami zdieľala fotku svojej staršej dcéry Sofie Zary (20) v spoločnosti pohľadného mladého muža.
Rodina Vittekovcov sa pomaly, ale isto rozrastá. Mladšia dcéra Cynthia už nejaký čas randí s influencerom Oskim Baramim a teraz sa zdá, že aj Sofia má po boku niekoho špeciálneho.
Prečítajte si tiež
Dcéra Patrície Vittek má nového FRAJERA: 18-ročná Thia v náručí tohto ZNÁMEHO muža!
Sofia Zara nie je len „dcérou známej mamy“. Študuje na prestížnej Rome Business School v Taliansku odbor International Master in Fashion Management, ktorý patrí medzi najexkluzívnejšie a najžiadanejšie programy v oblasti módy a manažmentu. Škola, situovaná priamo v historickom Ríme, dáva absolventom šancu zamestnať sa v popredných módnych domoch, PR agentúrach či eventových produkciách po celom svete.
Na Instagrame Patrícia zdieľala fotografiu svojej dcéry s neznámym chlapcom a pridala dojímavý odkaz:„Nič, viac, čo si jedna mama môže priať vidieť, cítiť a vedieť najdlhšie :) Ďakujem za čas spolu. Ľúbim.“ K Sofiinmu vzťahu sa potom pre Topky.sk vyjadrila konkrétnejšie a prezradila aj to, kto je ten fešák po dcérinom boku. „Je to Sofiin vôbec prvý priateľ… Nikdy sa so žiadnym nestretávala, ani nechodila, ani neukazovala. Vydržala do 20-tky. Poznám ho dlho a som za nich šťastná, naozaj. Aj keď už ju mám preč z domu, preto som bola za nimi.“ Zdá sa teda, že klan Vittekovcov má dôvod na radosť – obe dcéry sú nielen zadané, ale aj úspešné a samostatné.
Sofia Vittek s novým priateľom. (Zdroj: Facebook)
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×