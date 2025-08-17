Nedeľa17. august 2025, meniny má Milica, zajtra Elena, Helena

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel legendárny slovenský herec Oldo Hlaváček (†91)!

Oldo Hlaváček
Oldo Hlaváček (Zdroj: Profimedia)
TASR

BRATISLAVA – Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu v Bratislave slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. TASR to potvrdil jeho syn Ivo Hlaváček.

Raketový vzostup popularity Oldovi Hlaváčkovi v 70. rokoch 20. storočia priniesla televízna súťaž Vtipnejší vyhráva, v ktorej známi herci rozprávali vtipy a ich úspech meral "potleskomer". Hlaváček reláciu nielen uvádzal, ale aj autorsky pripravoval. O najvyššiu métu 100 bodov sa v nej pravidelne uchádzali herci ako František Dibarbora, Marián Labuda, Eva Krížiková, Ivan Rajniak, Magda Paveleková, Ivan Krivosudský alebo Ivan Krajíček, ktorý neskôr Hlaváčka vystriedal v jej moderovaní.

Vo filme debutoval v roku 1966 v snímke Tango pre medveďa. Diváci ho mohli vidieť aj vo filmovej dráme Zajtra bude neskoro (1972), v komédii Hroch (1973), Rača, moja láska (1977), v rozprávke Múdra Gabriela (1983) a v televíznom filme Bankinghouse Khuwich and comp. (1985). So synom Ivom Hlaváčkom účinkoval v programe Hore nohami a moderovali reláciu Kurnikšopaholubník. Účinkoval tiež v televíznych seriáloch ako Tajné životy (2015) a ZOO (2016).

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel legendárny
 (Zdroj: TV JOJ)

Okrem manželky mal Hlaváček aj vzor z hereckej branže. "Na slovo vzatých priateľov, ktorí boli ochotní urobiť a vykonať všeličo možné a ja nechcem povedať, že aj obetovať život kvôli svojmu priateľovi, tak to bol Jozef Kroner. Keď som začínal a bol som doslova v plienkach, nič som neznamenal, nič som na Slovensku nedosiahol, nemal som šancu účinkovať v niečom, z čoho by boli ľudia nadšení a spokojní predovšetkým. Bol pre mňa vzorom a veľmi dobrým priateľom. Jednak pretože bol rybár, mal rád prírodu. Denno-denne sme boli spolu, motkali sme sa po zemeguli, potom samozrejme v rôznych inštitúciách ako bol rozhlas, divadlo, televízia, a predovšetkým vtedy boli veľmi aktuálne estrády," povedal pre TASR Hlaváček.

Za významné zásluhy v rozvoji divadelnej, rozhlasovej a filmovej tvorby udelil prezident SR Rudolf Schuster 20. februára 2004 hercovi vyznamenanie Kríž prezidenta Slovenskej republiky II. stupňa. Hlaváček sa v októbri 2013 zúčastnil na odhalení tabule na pamiatku politických väzňov, ktorých v budove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave držal v rokoch 1948 – 1989 komunistický režim.

Oldo Hlaváček a Dušan Tarageľ
Oldo Hlaváček a Dušan Tarageľ  (Zdroj: RTVS)

On sám bol v roku 1957 uväznený na jeden rok za poburovanie proti republike. Po návrate z väznice ho prijali do bratislavského Slovnaftu na miesto vodiča parného valca, napokon však ponuka z Divadla Jonáša Záborského v Prešove umožnila umelcovi pokračovať v hereckej dráhe. Svoju profesionálnu kariéru ukončil na divadelných doskách SND, kde naštudoval poslednú rolu v hre Pohreb alebo svadba – čo skôr? (premiéra v roku 2019). V hre od autora Chanocha Levina stvárňoval Hlaváček postavu Lichtensteina, starnúceho joggera. Poslednýkrát si v inscenácii, nabitej zvučnými menami ako Dušan Jamrich, Martin Huba, Ľuboš Kostelný, Gabriela Dzuríková či Zuzana Kocúriková, zahral v júni 2021.

"Potom sa rozhodol ukončiť svoju spoluprácu so SND, čo bolo preňho veľmi ťažké rozhodnutie," dodal pre TASR syn Olda Hlaváčka Ivo. Herec v súkromí vynikal aj ako výborný kuchár a remeselník. Má dvoch synov Olda a Iva a je hrdým dedkom a pradedkom.

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel legendárny
 (Zdroj: RTVS)

