Porotkyňa SuperStar po ROZVODE: Je opäť ZADANÁ... Randí s dídžejom!

(Zdroj: TV MARKÍZA)

PRAHA - Minulý rok sme na Topkách informovali o skrachovanom vzťahu porotkyne SuperStar Patrície Pagáčovej (36). Herečka po 5 rokoch manželstva s otcom svojej dcéry oznámila rozvod. No aktuálne je opäť zamilovaná... Pár tvorí s dídžejom!

Patricie Pagáčová sa do povedomia Slovákov zapísala predovšetkým ako porotkyňa speváckej šou SuperStar. Doma v Češku je však úspešnou herečkou. No hoci to vyzeralo tak, že rovnako ako v pracovnom živote sa jej darí aj v tom súkromnom, ukázalo sa, že tomu tak nebolo. Pred rokom v apríli sa prevalilo, že s otcom svojej dcérky Bibiany, Tiborom, sa po 5 rokoch manželstva rozvádza.

„Áno, môžem potvrdiť, že sme od seba. Veľmi ma to mrzí, také veci sa v živote ale bohužiaľ stávajú. Teraz je naša priorita naša dcéra a byť dobrými rodičmi,“ vyjadrila sa vtedy blondínka. A po rozvode sa veľmi rýchlo vrátila k svojmu dievčenskému menu Solaříková. Za svojim bývalým vzťahom tak urobila hrubú čiaru... No a už si buduje aj nový vzťah.

Už na jeseň minulého roka bolo zjavné, že v jej živote je nový muž. Až teraz však český Expres.cz odhalil jeho identitu. Ide o Alexa Grigorieva, ktorého korene - súdiac podľa priezviska - siahajú do východnej Európy. V českom šoubiznise nepatrí medzi známe tváre, no je veľmi aktívny v digitálnom priestore - pracuje ako video creator, čo v preklade znamená, že strihá a tvorí videá.

Okrem toho je dídžejom, ktorý sa zameriava primárne na techno a elektronickú hudbu, ktorú nielen púšťa, ale aj skladá. V hudobnom svete vystupuje pod umeleckým menom Mastego. „Prepáčte, ale k svojmu súkromiu sa nebudem vyjadrovať,“ odpovedá vraj na všetky otázky ohľadom svojho nového priateľa Solaříková.

Patricie Solaříková a Alex Grigoriev (Zdroj: Profimedia)