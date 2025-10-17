Porotkyňa zo SuperStar zahodila blond hrivu: Krátky zostrih a... veď vyzerá ako Meg Ryan!

PRAHA - Patrícia Pagáčová (36) prekvapila fanúšikov úplnou zmenou imidžu! Namiesto svojich dlhých vlnitých vlasov vsadila na odvážny krátky strih, ktorý jej dodal mladistvý šmrnc a okamžite pripomenul známu hollywoodsku hviezdu Meg Ryan.
Nový zostrih, ktorý pod rukami kaderníka premenil herečku na úplne novú ženu, sa nazýva pixie bob. „Svieži jesenný zostrih,“ napísala k sérií fotografií Patrícia na Instagrame, kde hneď rozprúdila lavínu komentárov.
Fanúšikovia nevedeli, kam skôr pozerať. „Ty brďo, Paťa, najlepší účes, aký si kedy mala! Neuveriteľná šťabajzna,“ napísal jeden z nich. Iný okamžite vytiahol porovnanie s Hollywoodom: „Vyzeráš ako Meg Ryan. Pristane ti to.“ A nemožno než súhlasiť – s novým účesom herečka viditeľne omladla.
Okrem vlasov sa môže Patrícia pochváliť aj luxusnou postavou, o ktorú sa stará s maximálnou precíznosťou. „Jóga, prechádzky so psami, stále nejaký pohyb, a prerušovaný pôst – to sú veci, ktoré vyhovujú mne. Počúvajte svoje telo, ono vám najlepšie povie, čo mu sedí,“ prezradila nedávno.
Jednoducho, bývalá porotkyňa speváckej šou vie, ako sa udržiavať v top forme, a nebojí sa ani odvážnejších zmien účesu. Palecc hore!
