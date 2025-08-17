ŠOK na Muzikálovom festivale: Umelci po 70-ke hviezdami módnej šou... Vyzliekli sa do PLAVIEK!

BRUSNO - V kúpeľoch v Brusne sa v piatok a v sobotu konal 18.ročník Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika. Ten bol plný nielen nielen hudobných vystúpení, ale aj uvoľnených rozhovorov a... Nechýbala ani módna prehliadka, ktorú zaklincovali traja umeci v rokoch. Po móle sa prešli v plavkách!
Muzikálový festival, ktorý už roky organizuje Ján Kubiš, priniesol počas víkendu dvojdňový maratón emócií, nostalgie, hudby a pocty režisérskej legende slovenského divadla.
Tradične boli počas festivalu odovzdané aj ocenenia Brusnianska Brusnica za prínos do muzikálovej tvorby. Tento rok si ju prevzal spisovateľ Ľubomír Feldek, ktorý na podujatie prišiel spolu s dcérou Katarínou Feldekovou, ktorá sa zároveň zaradila medzi účinkujúcich. Ďalším ocenením festivalu bol herec Marián Vojtko, ktorý svoje úspechy žne predovšetkých v Česku.
Pomyselnou čerešničkou na torte večera bola módna šou - prehliadka plaviek. No a po móle sa neprešli len krásne, mladé modelky, ale... Úlohu manekýnov si vyskúšali aj česko-slovenskí umelci po 70-ke. Konkrétne herec Ján Greššo, hudobný skladateľ Zdeněk Barták a saxofonista Felix Slováček. Známi páni, podobne ako ich kolegyne modelky, sa predviedli v plavkách. Nešlo však o úsporné slipy či šortky na kúpanie, ale o hotový plavecký úbor. Veď pozrite sami!
