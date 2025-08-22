Slováček po smrti Aničky: Jej popol mal byť rozptýlený, Felix má iný plán! A aha, kto bude tiež dediť

BRUSNO - Slzy, bolesť, a prázdno, ktoré nezaplní už nič. Keď v apríli zomrela milovaná dcéra hudobníka Felixa Slováčka, Anička Slováčková (†29), zlomilo to srdcia nielen jej blízkym, ale celému Česku. Jej otec, legendárny hudobník, teraz prehovoril o posledných spoločných chvíľach, o tom, čo mu zostalo, a kto mu pomáha prežiť najťažšie obdobie života.
„Ja už som to hovoril, Anička vedela, kedy zomrie – ona to vedela presne, ja som to vedel tiež… Ona keď vedela, ako to bude, tak si chcela splniť pár prianí. Napríklad chcela vidieť vianočný New York, tam si zas išla s kapelou, šli na Broadway, na muzikál…“ popísal so stiahnutým hrdlom. A práve tam prišla ponuka, ktorú by nikto nečakal. „Prišiel tam producent samotného divadla na Broadway, že by boli radi, keby tam vystupovala, a ponúkli jej zmluvu…“ Už vtedy bolo jasné, že čas sa kráti...
Ako však prežiť stratu vlastného dieťaťa? „Ja som si to tiež nedokázal predstaviť, a musím povedať, že to je nepredstaviteľné…“ priznal zlomený otec. Po milovanej dcére mu ostalo viac než len spomienky. „Ja mám po nej veľmi veľa vecí… hlavne som sa snažil, keď som videl, ako ju ľudia mali veľmi radi a chodili k nám, v podstate to bolo také pietne miesto. Napriek tomu, že Anička chcela, aby bol jej popol rozptýlený v Českom raji, tak...“ rozhovoril sa o tom, aké má plány a vysvetlil, že jeho zámer nie je spomienkovo sebecký. „Povedal som si, že to je nielen pre mňa, ale aj pre tých, ktorí ju mali radi.“
A čo mu po obrovskej strate najviac pomáha? „Muzika. A tá mi pomáha stále. Ja sa snažím čo najviac žiť, hrať, pretože tou muzikou človek zabudne na bolesť.“ Ak je však niečo, čo mu život komplikuje, tak je to manželka Dáda, ktorú síce tiež zasiahla smrť dcéry, ale... „Nech sa deje, čo sa deje… ona má svoj život a ona to síce vníma, ale rieši si to po svojom. Má ten svoj svet a ten neopúšťa.“ Obrovskú bolesť prežíva aj Felix mladší, Aničkin brat. Náplasťou na bolesť je preňho práca, je dirigentom v Karlínskom divadle, a tiež dvaja synovia. Na záver sme sa však Slováčka opýtali to najťažšie – je niečo, Aničke nestihol alebo by chcel ešte povedať?