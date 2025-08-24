Felix Slováček si môže zo žien aj dnes vyberať: Kto mu robil garde v Brusne? Fíha, ten sa má!

BRUSNO - Bez neho by to nebolo ono! Felix Slováček je už tradičným hosťom a priateľom Muzikálového festivalu.
Felix Slováček je na Muzikálovom festivale Jozefa Bednárika už takpovediac relikvia. Do Brusna chodieva často a rád. „Každý druhý rok natočím album, tak mám spústu muziky, ktorú rádiá a televízie nehrajú, takže tu je príležitosť živo zahrať milovanému publiku,“ priznal s ľútosťou za minulými časmi Felix. „Ja by som toho vrátil veľmi veľa, ale najkrajšie by bolo, keby sa tu šťastne žilo,“ rozhovoril sa o tom, ako sa žilo v minulosti. „Všade sa hralo, spievalo, chutnali sa dobré vína… tá spoločnosť, keď človek mohol prísť do reštaurácie a mohol si zatancovať, počúvať živú muziku… keď som prišiel voľakedy do Bratislavy, tam bolo toľko barov a všade hrali živí muzikanti…“ posťažoval sa s tým, že v Tatrách nevedel nájsť kolibu, kde by hrala živá hudba.
