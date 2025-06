(Zdroj: Ján Zemiar)

Pre Topky.sk prezradila, že titul ju zaujal najmä príbehom a postavou Janette. „Tá postava má úplne taký ráz, ktorý mne herecky a spevácky veľmi sedí. Je to underground, je to punkáčka, rockerka, umelkyňa, bezprostredná a pritom veľmi láskavá bytosť. Takže dosť si to užívam a pomerne rýchlo som sa zžila s týmto charakterom,“ nadšene opísala LeRa.

Hoci sa v muzikáli objaví množstvo šteklivých scén, speváčka priznala, že jej samotnej takéto momenty na javisku nie sú veľmi po chuti. „Som typ herečky, ktorá je veľmi prudérna a celkom ma obchádzajú nejaké šteklivé scény, ktoré by mi boli nepríjemné... Ale s týmito chalanmi to celé prebieha tak prirodzene. Oni sú uzrozumení s tým, čo ich čaká a čo na javisku predvádzajú. A mám pocit, že tá prirodzenosť a ako to všetko vyplýva z príbehu, tu má miesto. A myslím, že aj diváci sa budú mať na čo pozerať,“ dodáva so smiechom speváčka a zároveň otvorene priznáva, že ona sama by pomyselnú hranicu nahoty nikdy neprekročila. „Ja by som sa nevyzliekla a ani by som nehrala žiadnu sexuálnu scénu. To je moje rozhodnutie od mladosti... Baví ma presne ten level prezentácie, ktorý mám,“ vysvetlila.

LeRa aktuálne prežíva jedno z najkrajších životných období a užíva si nielen prácu, ale aj rodinný život. Nedávno totiž oslavovala narodeniny svojej dcérky Riany.prezradila. Radosť však mala bezpochyby aj speváčkina malá princezná. Neuveríte, aké prekvapenie si pre ňu LeRa práve na jej veľký deň pripravila!

LeRa v muzikálovej bombe DONAHA! Speváčka si na bábätko musela počkať: Pravda o materstve po 40ke! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)