Opäť ROZOHNILA Slovákov: Bizarná túra Romany Tabakovej... Na Kriváni vo večerných ŠATÁCH a LODIČKÁCH!

VYSOKÉ TATRY - Politička Romana Tabaková sa opäť postarala o to, aby sa o nej hovorilo. Tentoraz však za to nemôžu jej politické názory, ale pozornosť opäť púta svojim pobytom v Tatrách. Pred štyrmi rokmi sa na ňu valila kritika za kúpanie v plese a teraz... Na Kriváň vyliezla vo večerných šatách a na vrchole sa fotila v lodičkách!

Romana Tabaková presne vie, čo urobiť, aby rozvírila hladiny, upútala pozornosť médií a pobúrila verejnosť. Pred štyrmi rokmi sa stala terčom kritiky kvôli svojmu kúpaniu v tatranskom horskom potoku, ktorý sa nachádzal v území s najvyšším stupňom ochrany. Politička za to vtedy schytala pokutu 500 eur a verejný lynč od sledujúcich. 

Kontroverzná FOTO poslankyne Tabák má dohru: Šéf TANAP-u ju zoberie na vyšetrovanie, prídu na miesto činu!

No a tentokrát opäť provokuje svojím pobytom vo Vysokých Tatrách. Rozhodla sa totiž vystúpiť na symbol Slovenska, na vrch Kriváň. Ide o náročnú, celodennú túru so zradným skalnatým terénom. No a politička sa ju rozhodla absolvovať v outfite, nad ktorým vám zostane rozum stáť - na jednu z najvyšších hôr Slovenska sa totiž štverala vo večerných šatách. 

Absolútnou čerešničkou na torte boli jej fotky z vrcholu, na ktorom okrem hodvábnej róby, pózovala aj v lodičkách. „Dal to Štúr (1841), dala som to aj ja (2025). Národný výstup na Kriváň,“ napísala k záberom a vysvetlila aj svoje bizarné oblečenie. „Neuveríte, ale ja v tom zhone som si doma zabudla všetky veci. Tak som vystúpila vo večerných hodvábnych šatách (lodičky boli len symbolicky na fotku,“ napísala. 

Takéto vysvetlenie však jej sledovateľom nestačilo a okamžite sa na ňu zvalila vlna kritiky. „Chalani z Horskej záchrannej služby, ktorí sa venujú kampani pre bezpečnosť turistov, dennodenne upozorňujú na dôležitosť vhodného oblečenia a vybavenia pri pohybe vo vysokohorskom teréne a dennodenne zasahujú pri takto nezodpovedných turistoch, musia byť nechutočne nadšení, ak sa niekto chváli na sociálnych sieťach takouto fotkou,“ napísal jeden z komentujúcich. 

A ďalší zas okamžite našiel riešenie na jej problém. „Romanka, a to ste do tých Tatier cestovali vo večerných šatách? Mimochodom, v Tatrách je dosť športových obchodov, a nie ste až tak zle platená z našich daní, aby ste si nemohli dovoliť niečo na seba kúpiť. Tak teraz rozmýšľam, kde je problém,“ napísala ďalšia. Aký máte na vec názor vy?

 

