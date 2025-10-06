Romana Tabaková prosí fanúšikov o pomoc: Nepoznáte tohto muža? Exposlankyňa ide na políciu

BRATISLAVA – Bývalá tenistka a exposlankyňa Romana Tabaková (34) sa ocitla v nepríjemnej situácii. Na sociálnych sieťach zverejnila fotografie muža, ktorý jej mal odcudziť bicykel, a prosí verejnosť o pomoc. Tvrdí, že záležitosť odovzdá polícii.
Tabaková sa k incidentu vyjadrila cez svoj profil na sociálnej sieti Facebook. „Ukradli mi bicykel. Prosím, dávajte si pozor! Nemôžeme žiť v strachu. Ak poznáte tohto muža, dajte mi vedieť. Idem na políciu,“ napísala otvorene k fotografiám, na ktorých je zachytený neznámy muž.
Romana Tabaková sa na sociálnych sieťach pravidelne delí o zážitky z pracovného aj osobného života. Nedávno oznámila, že sa objaví aj v obľúbenej televíznej šou Bez servítky, kde predvedie svoje kuchárske schopnosti. Fanúšikov preto šokovalo, keď namiesto bežného príspevku zverejnila zábery súvisiace s krádežou.
Bývalá poslankyňa zároveň uviedla, že sa chystá podať oznámenie na políciu. Zatiaľ nie je známe, kedy presne k incidentu došlo a aké ďalšie okolnosti s krádežou súvisia.