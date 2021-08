Kontroverzná FOTO poslankyne Tabák má dohru: Šéf TANAP-u ju zoberie na vyšetrovanie, prídu na miesto činu!

Poslankyňa za OĽaNO totiž ku koncu júla na sociálnej sieti zverejnila fotografiu, ako sa kúpe v jednom z horských potokov, čo vyvolalo vlnu rozhorčenia a slovách o tom, že Tabák možno porušila jedno z mnohých nariadení chránených tatranských území. Prípad zašiel až tak ďaleko, že sa mu začal venovať samotný TANAP a jeho śéf osobne.

Zdroj: FB/Romana Tabak

Šéf TANAP-u s ňou pôjde na "miesto činu"

Všetko vysvetlil šéf správy TANAP-u Pavol Majko pre portál SME. Ten síce žiadne prevratné novinky v prípade nezaznamenal, no konanie sa napriek tomu začína. "Ja som s ňou (Tabák, pozn. red.) však už bol osobne a dohodli sme sa aj na opatreniach, ktoré ona potom zverejní," tvrdí Majko.

Ten tvrdí, že Tabák sa mu mala dokonca ozvať sama s tým, že ju to mrzí, chce pomôcť a urobiť nejakú nápravu. "Takže sme sa stretli a pôjdeme spolu ešte aj do terénu zrejme v najbližších dňoch. Využijeme, že je známa osobnosť, aby urobila nejakú osvetu o tom kúpaní," tvrdí Majko.

Šéf TANAP-u Pavol Majko Zdroj: TASR - Adriána Hudecová

Vraj to robili všetci, máme očakávať video

Tá sa ohľadom fotografie chvíľu bránila tým, že to "tak robili" aj ostatní. "Vravela, že sa tam všetci kúpu a nevedela, že je to zakázané a je tam piaty stupeň ochrany," pokračuje šéf správy TANAP.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Dokonca sa mu už aj podarilo vypátrať miesto, kde približne fotografia vznikla. Tabák ju totiž o pár minút po kritike zmazala, no napriek tomu už bolo neskoro a kolovala po internete. "Bolo to neďaleko zariadenia Karpatia, nad ním je taký odber vody aj s balvanmi, asi 100 metrov nad Cestou slobody (Studenovodský potok, pozn. red.). Tak sme sa s pani poslankyňou dohodli, že pôjdeme opäť na to miesto spolu aj s kolegami strážcami, tam sa to označí a ona k tomu niečo povie. Ešte nemáme dohodnuté detaily, takže nechcem predbiehať, ale sľúbila to a video dá asi na svoj facebook," verí Majko.