Ďalší TRAPAS Tabakovej! Pochválila sa s FOTO z múzea Schwarzeneggera: Slováci na nej nenechali nitku suchú

BRATISLAVA - Bývalá poslankyňa Romana Tabaková opäť spôsobila rozruch a nie tým najlepším spôsobom. Tentokrát sa o to postarala počas návštevy Múzea Arnolda Schwarzeneggera v Rakúsku. Ignorovala nariadenie múzea nedotýkať sa vystavených predmetov a na posteľ, na ktorej v čase dospievana slávny herec a politik spával, si rovno sadla. Slováci sa komentárov nezdržali.
Tabaková minulý týždeň navštívila Múzeum Arnolda Schwarzeneggera v rakúskej obci Thal. Ide o múzeum v dome, kde známy herec a politik vyrastal. Sú tam vystavené jeho fotografie a osobné predmety. Jedným z nich je aj posteľ, na ktorej Schwarzenegger spával.
Bývalý poslankyňa chcela svojou návštevou priniesť tip na výlet a poukázať aj na Schwarzeneggerov príbeh, ktorý označila za inšpirujúci. "Sledujte inšpirujúce osobnosti, nie rychlokvasené prízemné celebritky," odkázala v popise príspevku, ku ktorému pripojila aj fotografie z návštevy. Jedna z nich však nešla prehliadnuť. Tabaková je na nej odfotografovaná, ako sedí na posteli Schwarzeneggera. Na perine však bol viditeľný nápis, že sa je zakázané exponátu dotýkať. Slováci preto na exposlankyni nenechali "nitku suchú".
"Čo je prosím vás napísané na tých kartičkách na posteli? Ďakujem," spýtala sa sarkasticky pod fotografiou Marcel. "Sadnúť si v múzeu na exponát a ešte sa tým aj chváliť, je prejav veľkej hlúposti alebo drzosti," zareagovala Zora. "Chcem pevne veriť, že to je fotomontáž a nesadla si tam," napísal Peter. "Žiadna úcta, žiaden rešpekt," zhodla sa väčšina.
"Pani Tabak, mali by ste sa trocha nad sebou zamyslieť, ale vážne teraz. Najskôr nezodpovedná jazda na kolobežke, potom si sadnete tam, kde je to zakázané," odkazuje jej Daniel s tým, že by mala svoju energiu smerovať niekam úplne inde ako do politiky.
Tabaková v minulosti vyvolala rozruch kúpaním sa v tatranskom plese, čo je prísne zákazané. Taktiež jazdila na elektrokolobežke v Bratislave so synom, čím porušila dopravné predpisy, keďže deti mladšie ako 15 rokov na nich nemôžu jazdiť.