Ďuriš Nicholsonová si kopla do Tabakovej! Okamžitá REAKCIA: Odkážte tejto škaredej nesympatickej žene, že...

BRATISLAVA - Bývalá europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová si kopla do Matovičovho hnutia Slovensko. Okrem iného spomenula vo svojom kritikou pretkanom vyjadrení aj ich bývalú poslankyňu Romanu Tabakovú. Tá to považuje za útok na jej osobu a Ďuriš Nicholsonovú označila za "nespokojnú hadiu žienku".
Opäť to medzi nimi vrie. Európska exposlankyňa Ďuriš Nicholsonová, ktorá v roku 2024 oznámila odchod z politiky, sa na sociálnej sieti pustila do hnutia Igora Matoviča. "Vážený predseda Slovenska, milý Igor, včera som bola na Cirque du Soleil. To je iný žáner ako Matovičov cirkus," napísala. Kritikou nešetrila nielen pri poslancoch Marekovi Krajčim, Štefanovi Kuffovi, či Richardovi Vašečkovi. Vo vyjadrení zvozila aj exposlankyňu Tabakovú. "Tam sa dostanú iba tí najlepší, nie tabakové kvargle zo schodov, kedykoľvek pripravené pomýliť si iskander s wilsonom," uviedla Ďuriš Nicholsonová.
"Do tímu si si naberal tie najobskúrnejšie postavičky, ktoré poskytli slovenské lazy. (Katarínu, pozn. red.) Hatrákovú, ktorá s Romanou Zoschodov spôsobili, že Roberta Fica parlament nevydal do kolúznej väzby na trestné stíhanie. A Vasilisu Pretabakovanú, ktorá už kolaborovala so všetkými blbými aj blbejšími z Ficovej vlády a teraz sa venuje prevážaniu detí na elektrických kolobežkách bez prilby. Kvôli tebe povstal Fico z politického hrobu. Kvôli tebe nie je v Justičáku. Kvôli tebe máme Ficovu úchylnú Ústavu. Iba kvôli tebe už nemáme nádej na zmenu," odkázala Matovičovi.
Reakcia Tabakovej
Reakcia Tabakovej na seba nenechala dlho čakať. "Prosím, odkážte tejto škaredej nesympatickej žene, že jej nechutné útoky na moju adresu sa ma vôbec nedotýkajú. Práve naopak, dvíhajú mi ešte viac sebavedomie," píše Tabaková s tým, že chce, aby každý jej status bol o nej.
"Som mladšia, krajšia, úspešnejšia, rozumnejšia a jednoznačne príjemnejšia žena ako táto nespokojná hadia žienka," kopla si do exposlankyne Tabaková s tým, že jej nesiaha v ničom ani po päty. "Aj za takýchto ľudí Ježiš zomrel na kríži. Mier a láska. Lucia Ďuriš Nicholsonová, teší ma, že ste zmizla z politiky. Ľahšie sa tam dýcha," dodala na záver.
V ich prípade nejde o prvú slovnú prestrelku. Tabaková už vlani nešetrila kritikou na adresu Ďuriš Nicholsonovej pri jej oznámení, že odchádza z politiky. Tabaková ju vtedy označila za deštruktívnu a zákernú političku, ktorá dlhé roky brala vysoký plat a nemala žiadne schválené zákony.