Utorok7. október 2025, meniny má Eliška, Elisa, zajtra Brigita

Ďuriš Nicholsonová si kopla do Tabakovej! Okamžitá REAKCIA: Odkážte tejto škaredej nesympatickej žene, že...

Medzi Luciou Ďuriš Nicholsonovou a Romanou Tabakovou to vrie Zobraziť galériu (2)
Medzi Luciou Ďuriš Nicholsonovou a Romanou Tabakovou to vrie (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Bývalá europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová si kopla do Matovičovho hnutia Slovensko. Okrem iného spomenula vo svojom kritikou pretkanom vyjadrení aj ich bývalú poslankyňu Romanu Tabakovú. Tá to považuje za útok na jej osobu a Ďuriš Nicholsonovú označila za "nespokojnú hadiu žienku".

Opäť to medzi nimi vrie. Európska exposlankyňa Ďuriš Nicholsonová, ktorá v roku 2024 oznámila odchod z politiky, sa na sociálnej sieti pustila do hnutia Igora Matoviča. "Vážený predseda Slovenska, milý Igor, včera som bola na Cirque du Soleil. To je iný žáner ako Matovičov cirkus," napísala. Kritikou nešetrila nielen pri poslancoch Marekovi Krajčim, Štefanovi Kuffovi, či Richardovi Vašečkovi. Vo vyjadrení zvozila aj exposlankyňu Tabakovú. "Tam sa dostanú iba tí najlepší, nie tabakové kvargle zo schodov, kedykoľvek pripravené pomýliť si iskander s wilsonom," uviedla Ďuriš Nicholsonová.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Zobraziť galériu (2)
Lucia Ďuriš Nicholsonová  (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Do tímu si si naberal tie najobskúrnejšie postavičky, ktoré poskytli slovenské lazy. (Katarínu, pozn. red.) Hatrákovú, ktorá s Romanou Zoschodov spôsobili, že Roberta Fica parlament nevydal do kolúznej väzby na trestné stíhanie. A Vasilisu Pretabakovanú, ktorá už kolaborovala so všetkými blbými aj blbejšími z Ficovej vlády a teraz sa venuje prevážaniu detí na elektrických kolobežkách bez prilby. Kvôli tebe povstal Fico z politického hrobu. Kvôli tebe nie je v Justičáku. Kvôli tebe máme Ficovu úchylnú Ústavu. Iba kvôli tebe už nemáme nádej na zmenu," odkázala Matovičovi.

Reakcia Tabakovej

Reakcia Tabakovej na seba nenechala dlho čakať. "Prosím, odkážte tejto škaredej nesympatickej žene, že jej nechutné útoky na moju adresu sa ma vôbec nedotýkajú. Práve naopak, dvíhajú mi ešte viac sebavedomie," píše Tabaková s tým, že chce, aby každý jej status bol o nej.

"Som mladšia, krajšia, úspešnejšia, rozumnejšia a jednoznačne príjemnejšia žena ako táto nespokojná hadia žienka," kopla si do exposlankyne Tabaková s tým, že jej nesiaha v ničom ani po päty. "Aj za takýchto ľudí Ježiš zomrel na kríži. Mier a láska. Lucia Ďuriš Nicholsonová, teší ma, že ste zmizla z politiky. Ľahšie sa tam dýcha," dodala na záver.

 

🇸🇰 PROSÍM ODKÁŽTE TEJTO ŠKAREDEJ NESYMPATICKEJ ŽENE , že jej nechutné útoky na moju adresu sa ma vôbec...

Posted by Romana Tabak on Tuesday, October 7, 2025

V ich prípade nejde o prvú slovnú prestrelku. Tabaková už vlani nešetrila kritikou na adresu Ďuriš Nicholsonovej pri jej oznámení, že odchádza z politiky. Tabaková ju vtedy označila za deštruktívnu a zákernú političku, ktorá dlhé roky brala vysoký plat a nemala žiadne schválené zákony.

Viac o téme: Lucia Ďuriš NicholsonováRomana Tabaková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Romana Tabaková prosí fanúšikov
Romana Tabaková prosí fanúšikov o pomoc: Nepoznáte tohto muža? Exposlankyňa ide na políciu
Domáce
FOTO Ďalší TRAPAS Tabakovej! Pochválila
Ďalší TRAPAS Tabakovej! Pochválila sa s FOTO z múzea Schwarzeneggera: Slováci na nej nenechali nitku suchú
Domáce
Lucia Ďuriš Nicholsonová
Nicholsonová zostala v šoku! Drahé leto v Štiavnici: Bývalá europoslankyňa opísala nepríjemné skúsenosti
Domáce
Opäť ROZOHNILA Slovákov: Bizarná
Opäť ROZOHNILA Slovákov: Bizarná túra Romany Tabakovej... Na Kriváni vo večerných ŠATÁCH a LODIČKÁCH!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Memorandum o spolupráci medzi Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Záujmovým združením obcí Spolužitie a Jekhetane Roma a Slovakia
Memorandum o spolupráci medzi Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Záujmovým združením obcí Spolužitie a Jekhetane Roma a Slovakia
Správy
Najväčším nebezpečenstvom je zaradenie jadrového paliva do RePower EÚ, tvrdí Fico
Najväčším nebezpečenstvom je zaradenie jadrového paliva do RePower EÚ, tvrdí Fico
Správy
Tlačová konferencia Hlasu-SD o dôležitom stanovisku k budúcnosti Slovenska a celej EÚ
Tlačová konferencia Hlasu-SD o dôležitom stanovisku k budúcnosti Slovenska a celej EÚ
Správy

Domáce správy

Medzi Luciou Ďuriš Nicholsonovou
Ďuriš Nicholsonová si kopla do Tabakovej! Okamžitá REAKCIA: Odkážte tejto škaredej nesympatickej žene, že...
Domáce
FOTO Matúš Šutaj Eštok
Hlas-SD chce iniciovať obnovenie spoločných zasadnutí českých a slovenských vlád
Domáce
Samuel Migaľ
Portál slovensko.sk kolabuje: Migaľ sľubuje zodpovednú modernizáciu systému
Domáce
Veľké zmeny v Želiezovciach: Park pri kaštieli čaká obnova, pribudne moderné ihrisko a nové stromy
Veľké zmeny v Želiezovciach: Park pri kaštieli čaká obnova, pribudne moderné ihrisko a nové stromy
Levice

Zahraničné

Obrovská potupa Merkelovej: Experti
Obrovská potupa Merkelovej: Experti totálne zničili jej vyjadrenia! Tvrdila, že za vojnu môže aj Poľsko
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež Lev absolvuje prvú zahraničnú cestu: Pôjde do Turecka a Libanonu
Zahraničné
Po ťažkej chorobe zomrela
Po ťažkej chorobe zomrela Dana Drábová: Výrazná osobnosť českej vedy a politiky
Zahraničné
Sýrska armáda a Kurdi
Sýrska armáda a Kurdi sa dohodli na prímerí po eskalácii bojov v Aleppe
Zahraničné

Prominenti

Podujatie Športovec roka 2024.
Romana Tabaková obeťou ZLODEJA: Namiesto pomoci dostala HEJT!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! JLo a Ben Affleck
JLo a Ben Affleck po rozvode OPÄŤ SPOLU: Nežné objatia aj široké úsmevy!
Zahraniční prominenti
Spackaná OPERÁCIA českej speváčky:
Spackaná OPERÁCIA českej speváčky: Prepichnutý mechúr a KOLAPS obličky!
Domáci prominenti
Nicole Kidman
Nicole Kidman na verejnosti po prevalení ROZVODU: Zmenený IMIDŽ a... Aha, s kým bola!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Obrovský úspech slovenskej umelkyne:
Obrovský úspech slovenskej umelkyne: Jana Brisudová sa dostala na prestížnu nemeckú dražbu!
Zaujímavosti
Päť najúchvatnejších rímskych amfiteátrov:
Päť najúchvatnejších rímskych amfiteátrov: Prejdite sa po miestach, kde zbrane rinčali a davy šaleli
dromedar.sk
Na severe Grécka našli
Na severe Grécka našli tajomného tvora: Až testy DNA odhalili, že ide o hybrida! Vedci sú v nemom úžase
Zaujímavosti
Vesmírna rarita: Záhadná kométa
Vesmírna rarita: Záhadná kométa z medzihviezdneho priestoru mení farbu! Vedci nevedia, čo od nej čakať
Zaujímavosti

Dobré správy

Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce

Ekonomika

Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Krádež ako z filmu: Seniorka ukradla klientom banky zlato a hotovosť za milióny, peniaze prehrala na dostihoch!
Krádež ako z filmu: Seniorka ukradla klientom banky zlato a hotovosť za milióny, peniaze prehrala na dostihoch!
Pýta sa vás banka, komu posielate peniaze? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o overovaní príjemcov! (otázky a odpovede)
Pýta sa vás banka, komu posielate peniaze? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o overovaní príjemcov! (otázky a odpovede)

Šport

Kane našiel v Mníchove pokoj a radosť: Angličan otvorene okomentoval možný návrat do Premier League
Kane našiel v Mníchove pokoj a radosť: Angličan otvorene okomentoval možný návrat do Premier League
Bundesliga
Obdivuhodný príbeh Emmy Zapletalovej: Slovenskú hviezdu neodradili ani veľmi nepríjemné udalosti
Obdivuhodný príbeh Emmy Zapletalovej: Slovenskú hviezdu neodradili ani veľmi nepríjemné udalosti
Beh
Čas uplynul, Regendu si nikto nevybral: O budúcnosti slovenského útočníka je rozhodnuté
Čas uplynul, Regendu si nikto nevybral: O budúcnosti slovenského útočníka je rozhodnuté
NHL
Paráda, Rebecca! Šramková po tuhom boji vyradila ruskú protivníčku, čaká ju najťažší kaliber
Paráda, Rebecca! Šramková po tuhom boji vyradila ruskú protivníčku, čaká ju najťažší kaliber
WTA

Auto-moto

Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
Kariera.sk TS
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
Motivácia a inšpirácia
Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Po škole do zamestnania
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Nečakaná návšteva? Vyskúšajte recept na syrové twister tyčinky
Nečakaná návšteva? Vyskúšajte recept na syrové twister tyčinky
Chuťovky
Najlepšia mrkvová polievka na 3 spôsoby: Jednoduchá aj krémová
Najlepšia mrkvová polievka na 3 spôsoby: Jednoduchá aj krémová
Výber receptov

Technológie

Táto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom mieste
Táto aplikácia ti vytrhne tŕň z päty. Správy z celého webu ti zobrazí na jednom mieste
Aplikácie a hry
Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
Operátori
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
Bezpečnosť
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Filmy a seriály

Bývanie

6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru

Pre kutilov

Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dakota Johnson na filmovom festivale v Zürichu: Na sebe mala nahú verziu princeznovských šiat na míle vzdialenú jej štýlu
Zahraničné celebrity
Dakota Johnson na filmovom festivale v Zürichu: Na sebe mala nahú verziu princeznovských šiat na míle vzdialenú jej štýlu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Medzi Luciou Ďuriš Nicholsonovou
Domáce
Ďuriš Nicholsonová si kopla do Tabakovej! Okamžitá REAKCIA: Odkážte tejto škaredej nesympatickej žene, že...
OSUDOVÉ rozhodnutie zmenilo všetko:
Domáce
OSUDOVÉ rozhodnutie zmenilo všetko: Patrik (†33) nevedel, že sadá do auta opitému! Rodina a priatelia sú zdrvení
polícia zasahuje na mieste
Domáce
AKTUÁLNE Čelná zrážka v Lehniciach! 68-ročný vodič nehodu neprežil: Cesta je uzavretá
Brusel stopol plán vlády:
Domáce
Brusel stopol plán vlády: Čerpanie eurofondov na energopomoc nie je v súlade s predpismi EÚ!

Ďalšie zo Zoznamu