Známy herec ŠOKUJE: Od Let's Dance pribral 20 kíl... Ručička na váhe prekročila 100-ku!

Richard Autner a Dominika Rošková (Zdroj: TV Markíza)

Richard Autner je obľúbeným slovenským hercom, ktorý už čoskoro rozšíri rady hercov v seriáli Mama na prenájom. Pri tejto príležitosti sa známy Slovák v pondelok objavil v markizáckej rannej šou Teleráno. No a tam vyšiel na svetlo sveta so šokujúcim priznaním.

Hoci na prvý pohľad to vidno nie je, po skončení Let's Dance vraj pribral 20 kíl. „Musím sa priznať, že ako skončilo Let's Dance, ja som si dal taký letový režim. Ja som, prosím, verte-neverte, od Let's Dance pribral 20 kíl,“ zahlásil v živom vysielaní Autner. Počas účinkovania v tanečnej šou mal vraj cez 87 kíl a aktuálne mu ručička na váhe ukazovala 106 kíl.

Na otázku, či pribral plánovane alebo sa to jednoducho len tak stalo, odpovedal so smiechom: „Tak vám poviem, nechcel som to úplne, ale vzhľadom k tomu, že som cítil, že Oskar v Mame na prenájom by mal byť trošku pri sebe, tak som si povedal, že to...“ zahlásil Autner, ktorý vraj už pracuje na tom, aby bol naspäť vo forme.