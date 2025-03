Bianka a Jovinečko po ROZCHODE zverejnili uplakané videá: Verejný VÝSMECH od známeho herca!

(Zdroj: Instagram BR/FJ/RA)

BRATISLAVA - Témou číslo 1 na sociálnych sieťach je aktuálne rozchod Bianky Rumanovej (29) a Filipa Jovinečka Jovanoviča (25). Dvojica po príspevku, v ktorom krach svojho vzťahu oznámila, zverejnila aj sériu videí, na ktorých spoločne plakali. No a to nezostalo bez povšimnutia... Známy slovenský herec si z nich verejne urobil srandu!

Informácia o rozchode Bianky a Jovinečka zaskočila mnohých. No zatiaľ čo jedni za prominentným párom smútia, iní ich upodozrievajú z podvodu. Možno aj to je dôvod, prečo sa expartneri rozhodli natočiť pri tom, ako sa spoločne utápajú v slzách. Zverejnili niekoľko videí, na ktorých plačú, Bianka má rozmazaný mejkap a emócie neskrýva ani Filip.

Nebýva však bežnou praxou, že sa ľudia na sociálnych sieťach natáčajú pri podobných emotívnych chvíľkach. No a známy slovenský herec Richard Autner si z toho hneď vystrelil. Zverejnil video, v ktorom reaguje na informáciu o rozchode dvojice a tvári sa, že sa to dotklo aj jeho. V očiach má slzy a vyzerá, že je na pokraji emočného zrútenia.

„Tak, milí kamaráti, dnes som sa zobudil do smutného dňa, lebo na mňa na Instagrame vyskočila správa, že sa známy influencer rozišiel so svojou priateľkou kvôli tomu, že má strašne veľa roboty a mne sa toto našťastie stať nemôže, lebo mne robotu berú influenceri, takže sa mi to nestane. Čaute,“ povedal Autner.

A video zjavne pobavilo aj ďalších známych Slovákov. „Ja som si to prečítal už včera večer a celú noc som kvôli tomu nespal. Aj včely boli celé nesvoje,“ reagoval Martin Nikodým. „Dobre, že si si to natočil na video. Inak ten smútok nemá váhu,“ pridal sa Lukáš Frlajs, no pobavenie neskrývali ani Lenka Machciníková, Barbora Švidraňová, Mirka Partlová či Barbora Ďurovčíková.

