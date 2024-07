Richard Autner 9 mesiacov po KONCI v SND: Dôvod, prečo dal výpoveď... Už mal toho PLNÉ zuby!

Richard Autner (Zdroj: TV Joj)

Richard Autner je úspešný slovenský herec. Neoplýva len hereckým talentom, ale aj speváckym a dá sa povedať, že i tanečným. V choreografiách v súťaži Let's Dance totiž vynikal. Minulý rok však vyšlo najavo, že sa s jedným so svojich stálych džobov rozlúčil. Zbohom dal práve milovanému divadlu. V Slovenskom národnom divadle tak po 7 rokoch skončil ako internista. Minulý rok v októbri sa k tejto informácii vyjadrovať nechcel, urobil tak až teraz v šou Bekimovo horúce kreslo.

„Ja som bol v národnom divadle 7 rokov, nádherná skúsenosť, super kolegovia, obrovské zážitky a nabral som skúsenosti, ale nemal som veľa času na seba. Ja som mal 16 inscenácii v hlave a som si povedal, že chcem ten život žiť inak, tak som dal výpoveď,“ prezradil u moderátora Bekima. V SND však zostal, pracuje len ako externista. „Teraz mám zo 16, 5 a je to slobodnejšie, lepšie,“ dodal. V tom čase, keď mal toho v divadle nad hlavu, účinkoval aj v Let's Dance.

„Ten mesiac vyzeral približne tak, a to teraz nejdem fňukať. Približne nejakých 20 predstavení do mesiaca, niekedy aj viac, tým, že som mal inscenácie aj mimo národného divadla. Väčšinou každý deň okrem nedele a pondelka skúšky v divadle s pauzou a takto každý deň. Od 10:00-14:00 sú skúšky a potom máš od 14:00-18:00 voľno a od šiestej musíš byť pripravený v divadle na predstavenie, ktoré je niekedy do 10-tej do 11-tej. Väčšinu tých páuz, ktoré som mal, som si vypĺňal nejakou prácou. Celý deň rozbitý,“ priznal.

Mnohokrát odchádzal z domu, keď jeho priateľka ešte spala a prichádzal, keď už spala. Obdobie, keď mal aj Let's Dance, bolo pre neho už len takou čerešničkou na torte. „Vtedy som Let's Dance robil, do toho som skúšal inscenáciu, ktorá mala premiéru počas Let's Dance, čiže ja som bol úplne vyšťavený,“ zhodnotil s tým, že nechce, aby ho trafil šľak v 40 rokoch.