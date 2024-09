Richard Autner ROZHÁDAL vlastných rodičov: Čo mu dovolil otec, mama asi dodnes nerozdýchala!

(Zdroj: Ján Zemiar)

A to najmä herec Richard Autner (32), ktorý v relácii tak trochu naznačil, že rozhádal vlastných rodičov! Už ako 15-ročný totiž začal píliť uši, že chce tetovanie, čo mu však rodičia nechceli dovoliť. Otec sa napokon po 2 rokoch podvolil a osobne išiel s mladým Autnerom do tetovacieho salóna, kde potvrdil, že môžu mladého chlapca potetovať. Či o tom vedela mama, to sa diváci nedozvedia, herec stále spomína iba otca, ktorý sa nad ním zľutoval. Tetovanie to ale bolo vcelku intelektuálne, dal si vytetovať jednoduchý nápis: "Divadlo". Dnes ho poznáte ako poriadne potetovaného muža, no priznal, že chrbát má ešte nepokrytý, pretože ten si necháva na niečo veľké, keďže je to veľká plocha.

Tetovania teda pribúdali postupne, tu si Autner tiež tak trochu povedal, že bude rebelom. Po tetovaní v 17-tich totiž nastala dlhá pauza, kedy si hovoril, že ako herec nesmie mať tetovania, ale napokon jeho túžba vyhrala a povedal si, že tak teda bude potetovaný herec. A čo si dal vytetovať? Azda najviac má vraj na sebe včiel!, smial sa Peter Marcin. Vo videu sa dozviete vskutku zaujímavý dôvod a celý rozhovor si pozrite v talkshow Petra Marcina Neskoro večer v sobotu o 21.40 na obrazovkách Jednotky.

