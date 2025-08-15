Muzikálový Dracula ZOMREL: Namiesto POHREBU sa chystá VEĽKÁ PÁRTY!

PRAHA - Obľúbený muzikálový spevák, ktorý sa preslávil rolou Draculu, Petr Dopita (†77), zomrel nečakane v stredu po náhlej zdravotnej príhode. Jeho smrť zasiahla nielen rodinu, ale aj všetkých, ktorí ho mali radi. Hoci smútok je prirodzený, jeho dcéry Anna a Agáta sa rozhodli namiesto tradičného pohrebu usporiadať rozlúčku, ktorá bude oslavou jeho života.
Namiesto tradičného smútku a pohrebu sa rozhodli pripraviť nezvyčajnú rozlúčku v štýle, ktorý by ich otec určite ocenil. „Už sme sa pustili do príprav. Ešte presne neviem, kedy a kde to bude, ale chceme to naplánovať tak, aby sa to tatkovi páčilo,“ prezradila pre extra.cz dcéra Anna. „Nepôjde teda o nič oficiálne. Bude to jednoducho rozlúčka, kam budú môcť prísť povedať zbohom tí, ktorí ho mali radi. Pôjde skôr o párty. Zaspievajú tam jeho kamaráti. Budeme sa aspoň snažiť, aby tam táto možnosť bola, pretože hudba ho sprevádzala počas celého jeho života. Doma vlastne stále niečo hrialo. Nezažila som snáď chvíľu ticha,“ dodala cez slzy jedna z dcér.
Spevák, ktorý mal obrovský zmysel pre humor a vždy bol plný energie, zanechal v srdciach svojich blízkych a fanúšikov nezmazateľnú stopu. Vždy sa tešil z každého stretnutia s ľuďmi. Kde prišiel, tam bol smiech a dobrá nálada. Po tomto nezvyčajnom rozlúčení sa Dopitovo telo vráti do Olomouca, kde sa narodil. „Tam si prial byť, tak mu to splníme,“ uzavreli jeho dcéry. Zatiaľ čo kultúrna obec smúti, rodina sa rozhodla osláviť jeho život a kariéru v štýle, ktorý by im otec určite schválil.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%