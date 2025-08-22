BRATISLAVA - Michaela Kocianová patrí k najúspešnejším slovenským modelkám! Jej kariéra sa rozbehla napriek tomu, že mama tým nadšená nebola.
Michaela Kocianová sa už roky vyhrieva na výslní svetového modelingu, dokonca je ambasádorkou súťaže Elite Model Look. V minulosti však vôbec netušila a ani neplánovala, že sa stane modelkou. O všetkom rozhodol rok 2004, kedy zaujala na kastingu Elite Model Look. Odvtedy sa jej darí a má svoju pozíciu na trhu. „Ja som jak červené víno, čím staršie, tým lepšie… viac si to užívam, v mladosti som mala školu, bolo toho veľa, nie úplne som bola podporovaná od maminy, takže to bolo náročné obdobie,“ priznala.
Jej mama vždy chcela, aby si dokončila školu, čo aj splnila: „Ona v modelingu nevidela nejakú budúcnosť a perspektívu, v dnešnej dobe sa s tým musela zmieriť, keďže to robím už dvadsať rokov…“ Niekedy sa vraj ale spýta, kedy si nájde nejakú normálnu robotu… Premýšľa o tom aj Michaela? A ak áno, čomu by sa chcela venovať? V každom prípade teraz žije so snúbencom v Londýne a práve sú vo fáze úvah, kam ich vietor ďalej zaveje… Amerika, kde žila viac ako sedem rokov, to však rozhodne nebude!
Mama z nej modelku nechcela! Kocianová o kariére PO modelingu: Prečo nechce ísť do Ameriky (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)