Silvia Kucherenko pridala sexi fotku v plavkách, strhla sa lavína: Sila, čo nasledovalo!

BRATISLAVA – Úspech a krása vzbudzuje závisť! Silvia Kucherenko si však z neprajníkov ťažkú hlavu nerobí a frustrovaných ľudí odsudzuje. Podľa nej nielen krása, ale hlavne sebavedomie a spokojnosť odbúravajú komplexy.
Silvia Kucherenko sa z modelky a televíznej tváre čoraz viac profiluje ako žena, ktorá viac ako na zväčšené pery či extravaganciu dbá na eleganciu a vzdelávanie. Dnes si už pred meno hrdo môže písať titul Mgr. Silvia Kucherenko, nedávno totiž úspešne ukončila štúdium na Paneurópskej vysokej škole, odbor mediálna komunikácia. A pokračuje aj v štúdiu práva, v septembri nastúpi do druhého ročníka. Veľký dôraz kladie aj na vzdelanie syna, ktorý bol prijatý na prestížnu školu vo Švajčiarsku.
Z času načas však predsa len pridá na sociálne siete fotky, ktoré mnohým vyrážajú dych. Stále sa totiž môže pochváliť dokonale štíhlou postavou. Zábery, na ktoré sa nepozerá ľahko a bez závisti. A stalo sa presne to, čo čakala – tie závistlivé sa ozvali v komentároch. Vyčítali jej namyslenosť a postavu, ktorá je darom od Boha. Neuvedomujúc si, že aj o „dar“ sa treba starať. A Silvia jedlom nezhreší nikdy. Naozaj nikdy! Ak si aj dá svoj obľúbený čokoládový bonbón, nikdy ho nezje celý. Odhryzne si iba polovičku. Touto prísnosťou voči sebe samej sa však nechváli. A keď fotka v plavkách vyvolala vášne, pridala ďalšiu s odkazom: „Ja nikdy nikoho nesúdim. Každá sme nejaká, chudšia, plnejšia, ale dôležité je baby, aby sme boli spokojné my so sebou. Žiadna pekná a sebavedomá žena nemá potrebu ísť a urážať inú ženu. Nesúď iných, ak nechceš aby súdili teba! Pekný večer! Ps: ja mám skúsenosť a stojím si za tým, že “hejtujú” len škaredé a nespokojné ženy…“
Aj po týchto fotkách, ktoré nájdete vo FOTOGALÉRII, nasledovala vlna negatívnych komentárov, Silvia však neváha ostro reagovať štýlom sebe vlastným. „Pýtajú sa ma, či mám potrebu pridávať foto v plavkách. Jasne, keď si to môžem dovoliť. A je leto, v čom mám pridať foto, v lyžiarskom overale?“ Reakcie sú opäť rôzne, kým niektoré ženy jej krásu nemôžu rozdýchať, iné píšu: „Krásna a dokonalá,“ komentovala jedna z fanúšičiek. A Martin zo zaklincoval slovami: „Kľudne aj bez plaviek.“ Dočkáme sa ďalšej sexy fotky... hore bez?