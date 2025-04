Michaela Kocianová sa bude VYDÁVAŤ a priznáva: Som tá NAJHORŠIA nevesta! Čo tým myslela?

Michaela Kocianová (Zdroj: Ján Zemiar)

Úspešná modelka sa vo februári tohto roku pochválila na sociálnych sieťach veľkolepou novinkou. Michaela, ktorá už roky žije v britskej metropole, kde našla nielen zázemie, ale aj lásku, prijala zásnubný prsteň od svojho partnera Rafica Saida. Žiadosť o ruku prišla počas exotickej dovolenky a dnes sa už pomaly rozbiehajú debaty o svadbe. Plánovanie však zatiaľ neprebieha úplne klasicky. Modelka totiž prezradila, že jej predstavy sa s tými partnerovými mierne rozchádzajú. „V nejakej dobe by sme chceli naplánovať možno civilný sobáš a on má predstavu o veľkej svadbe, ktorá by trvala tri dni. A ja sa to snažím stlačiť do niečoho menšieho, pretože ten moment princeznej v tých veľkých šatách som zažila viackrát, pretože pracujem ako modelka.“

To, čo je pre mnohé ženy vysnívaným momentom, prežila Miška počas svojej kariéry už na desiatky spôsobov. Svadobné šaty už mala oblečené viackrát, tie ozajstné však prídu na rad až teraz. „Určite to nebude tento rok, ale budúci rok. Je to všetko ešte otázka,“ dodáva s úsmevom. Na prípravy tak ostáva ešte dosť času, no ako Miška prezradila, svadobné zvony dvojici nezazvonia na Slovensku a prezradila aj to, ktoré štáty sú v hre. Modelka však nie je typická nevesta, práve naopak. Dokonca s úsmevom samú seba označila za najhoršiu nevestu a prezradila aj dôvod. To, ako bude vyzerať svadba jednej z najúspešnejších topmodeliek je zatiaľ vo hviezdach, v jednej veci však má Michaela jasno už dnes!

