ŠOKUJÚCE rozhodnutie Ivany Gottovej: STOPLA projekt Villa Gott! Čo sa stalo?

PRAHA - Projekt, ktorý mal byť zasvätený nezabudnuteľnému Karlovi Gottovi (†80), sa nikdy neuskutoční! Villa Gott, múzeum venované spevákovi, ktoré Ivana Gottová vytvárala zo slávnej Bertramky, sa návštevníkom neotvorí. A to všetko kvôli zdravotným problémom! Šokujúce rozhodnutie padlo zo dňa na deň.
Ešte prednedávnom Ivana sľubovala, že projekt je na dosah. „Bolo to tvoje prianie – aby dom žil ďalej. Aby nezostal prázdnou schránkou,“ písala Karlovi v dojemnom liste k jeho nedožitým 86. narodeninám. Vo Ville Gott mali fanúšikovia dostávať unikátny pohľad do spevákovho súkromia, na miesto, kde Karel žil svoje najlepšie roky. Ivana nechala všetko tak, ako keď tu božský Karel bol... No dnes je všetko inak!
Ivana sa na sociálnych sieťach rozhodla vysvetliť svoje rozhodnutie. „Hovorí sa, že človek mieni, život mení... A dnes to bohužiaľ platí aj pre mňa,“ napísala v emotívnej správe. „Píše sa mi to veľmi ťažko, pretože mnohých z vás týmto sklamem, ale možno ma mnohí z vás naopak pochopia. Každý projekt má prinášať predovšetkým radosť. Nielen tým, pre ktorých je určený, ale aj tým, ktorí ho tvoria. A ak zasahuje do zdravia, je na mieste povedať stop,“ priznala Ivana, ktorá sa odvážila urobiť ťažké rozhodnutie.
Aj keď Ivana nikdy nepatrila k tým, ktorí sa ľahko vzdávajú, tentokrát to inak nešlo. „Úprimne ma to mrzí. Nie je v mojej povahe sa vzdávať, ale bohužiaľ musím projekt Villa Gott, tak ako som si ho pôvodne plánovala a pre vás vysnívala, z dôvodov zdravia i osobných zastaviť,“ priznala vdova po slávnom spevákovi, píše český denník Blesk.
Ivana vo svojom vyhlásení zdôraznila, že sa teraz musí venovať svojmu zdraviu, ktoré jej po rokoch náročnej práce, ktorú venovala Karlovi a jeho projektom, už nedovoľuje pokračovať. „Snáď mi odpustíte, že po mnohých rokoch náročnej a intenzívnej práce, ktorú som Karlovým projektom venovala, sa teraz musím venovať sebe a svojmu zdraviu. Dúfam, že pochopíte, prečo som sa tak rozhodla,“ napísala.
Je jasné, že posledné roky pre Ivanu neboli jednoduché. Po boku svojho manžela bola jeho najväčšou oporou, mnohí tvrdia, že to práve jej starostlivosť predĺžila Karlovi život o niekoľko rokov. Aj po jeho smrti sa stále snaží udržiavať jeho odkaz a pamiatku. Vďaka nej sme sa napríklad dočkali celovečerného dokumentu „Karel“ od Olgy Malířovej (41) či Gottovej biografie „Má cesta za šťastím“. Koniec projektu Villa Gott je pre fanúšikov veľkým sklamaním, ale Ivanino zdravie je prednejšie.
