Streda13. august 2025, meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír

Zatiaľ čo Bagárová o SVADBE len sníva, jej EX má naponáhlo... Ženiť sa bude už o mesiac!

Monika Bagárová, Makhmud Muradov Zobraziť galériu (21)
Monika Bagárová, Makhmud Muradov (Zdroj: Instagram MM/MB)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - Kým sa zápasník Makhmud Muradov už pripravuje na svoj veľký deň so Sabínou Karáskovou, jeho bývalá partnerka Monika Bagárová o svadbe zatiaľ len sníva.

Makhmud Muradov bol v minulosti partnerom speváčky Moniky Bagárovej, s ktorou má dcéru Rumiu. Ich cesty sa však v roku 2022 definitívne rozišli, no ich dcérka ich bude navždy spájať. O rok neskôr sa známy bojovník zamiloval do hviezdy reality šou Love Island Sabíny Karáskovej.

Známy športovec pokľakol: ÁNO mu povedala hviezda reality šou! Prečítajte si tiež

Známy športovec pokľakol: ÁNO mu povedala hviezda reality šou!

Spočiatku ich vzťahu veľa ľudí neverilo, no ukázalo sa, že športovec to s kráskou myslí naozaj vážne – v júni ju dokonca požiadal o ruku. A dlho neotáľali ani so svadbou. Podľa portálu Super.cz sa onedlho zoberú. „Mach a Sabina vám s radosťou oznamujú, že si povedia svoje Áno 26. septembra 2025,“ tak znie text na svadobnom oznámení, ktoré poslali svojim priateľom.

Z Makhmuda bude o chvíľu ženáč, no a jeho ex o svadbe len sníva. Monika je šťastne zadaná už 3 roky s českým podnikateľom Leom. A teraz sa jej zvedavý fanúšik opýtal, či svadbu neplánujú náhodou aj oni. „V tomto máme obaja jasno. Je to veľký životný krok, ktorý je pre nás oboch dôležitý. Nechcem povedať, že je nevyhnutný pre spoločný život, ale obaja by sme ho raz veľmi chceli," odpovedala.

Viac o téme: SvadbaMonika BagárováMakhmud Muradov
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Predstavenie novej piesne Igora
SEXI video víťazky Ruže: Veď vyzerá ako Norma zo Skrytej vášne!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Duchoň, Vladislav
Plevčíka v minulosti preobsadili: Nemá dosť sledovateľov a nepritiahne diváka! Stačil Duchoň a všetko je ináč
Domáci prominenti
Zuzana Bydžovská vo filme
Obľúbená česká herečka vie, čo je to byť Pod parou: CHĽASTALA vo filme aj v súkromí!?
Domáci prominenti
Cifrovci sa presťahovali do
Sajfa prehovoril o živote v Bruseli: Ostanú tam nastálo? Čaká ich ďalší veľký míľnik!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia Erika Tomáša na tému Začiatok vyplácania vyšších opatrovateľských príspevkov a ďalšia pomoc opatrovateľom a osobným asistentom
Tlačová konferencia Erika Tomáša na tému Začiatok vyplácania vyšších opatrovateľských príspevkov a ďalšia pomoc opatrovateľom a osobným asistentom
Správy
Tlačová konferencia hnutia Slovensko na tému Hlas urobil všetko preto, aby sa ich sponzori dostali k stovkám miliónov eur napriek zrušenému tendru
Tlačová konferencia hnutia Slovensko na tému Hlas urobil všetko preto, aby sa ich sponzori dostali k stovkám miliónov eur napriek zrušenému tendru
Správy
Národná rada SR nebola ani druhýkrát uznášaniaschopná v súvislosti s odvolávaním Kamila Šaška z postu ministra zdravotníctva SR
Národná rada SR nebola ani druhýkrát uznášaniaschopná v súvislosti s odvolávaním Kamila Šaška z postu ministra zdravotníctva SR
Správy

Domáce správy

FOTO Opitá vodička prevrátila auto
Opitá vodička prevrátila na privádzači auto: Neuveriteľné, koľko nafúkala!
Domáce
Slovenský pas
Slovenský pas je výnimočný! Patrí medzi desiatku najsilnejších na svete: Takéto sú výhody
Domáce
FOTO Pri obci Ľudovítová došlo
Tragédia na železnici! Pri zrážke s osobným vlakom prišla o život jedna osoba
Domáce
Enviropolícia obvinila muža: Na cudzí pozemok v Poltári naviezol takmer 100 ton odpadu
Enviropolícia obvinila muža: Na cudzí pozemok v Poltári naviezol takmer 100 ton odpadu
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Alí Larídžání
Larídžání na návšteve Libanonu prisľúbil krajine podporu zo strany Iránu
Zahraničné
Mrazivé DETAILY tragédie v
Mrazivé DETAILY tragédie v Taliansku: Len 6-ročný chlapec zmizol na pláži, o pár hodín prišla najhoršia správa
Zahraničné
Správa USA tvrdí, že
Správa USA tvrdí, že situácia v oblasti ľudských práv v Nemecku sa zhoršila
Zahraničné
Maďarsko vyšle pomoc v
Maďarsko vyšle pomoc v boji proti požiarom ďalšiemu spojencovi v NATO: Slovenský zásah v Albánsku nemal výrazný efekt
Zahraničné

Prominenti

Zatiaľ čo Bagárová o
Zatiaľ čo Bagárová o SVADBE len sníva, jej EX má naponáhlo... Ženiť sa bude už o mesiac!
Domáci prominenti
Naomi Campbell
Slávna modelka DRÁŽDILA mužov: Naomi, tvoje telo je ako DELO!
Zahraniční prominenti
Predstavenie novej piesne Igora
SEXI video víťazky Ruže: Veď vyzerá ako Norma zo Skrytej vášne!
Domáci prominenti
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston prehovorila o SMRTI Matthewa Perryho (†54): Je to pocit ÚĽAVY!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kedysi opustený kúsok prírodnej
Keď sa sen zmení na turistickú nočnú moru: Z obľúbenej pláže je preplnené smetisko, miestni sa búria!
Zaujímavosti
Tip na rodinný výlet:
Tip na rodinný výlet: Spoznajte menej známe zrúcaniny na Slovensku
dromedar.sk
Zhruba dvojkilový psík sa
HOROR v rodinnom dome: VIDEO Obrovský predátor si prišiel po večeru, TENTO nečakaný záver vás dostane!
Zaujímavosti
Neuveríte, čo zastavilo najväčšiu
Neuveríte, čo zastavilo najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe: Tieto morské tvory spôsobili obrovský problém!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Sedem miliónov metrov štvorcových fabrík: Historické zbrojenie v Európe naberá na obrátkach!
Sedem miliónov metrov štvorcových fabrík: Historické zbrojenie v Európe naberá na obrátkach!
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Dočkáme sa kvôli dlhovej brzde aj novej vlády?
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Dočkáme sa kvôli dlhovej brzde aj novej vlády?

Šport

VIDEO Ďalší zbytočný skrat Weissa: Po vypadnutí Slovana predviedol totálny nezmysel
VIDEO Ďalší zbytočný skrat Weissa: Po vypadnutí Slovana predviedol totálny nezmysel
Liga majstrov
Chceli byť aspoň v play-off: Mak ťažko hľadal slová, Kajrat obvinil z váľania a zdržovania
Chceli byť aspoň v play-off: Mak ťažko hľadal slová, Kajrat obvinil z váľania a zdržovania
Liga majstrov
Očakávané peklo neprišlo a sen sa rozplynul: Kitka pomenoval hlavné príčiny vypadnutia Slovana
Očakávané peklo neprišlo a sen sa rozplynul: Kitka pomenoval hlavné príčiny vypadnutia Slovana
Liga majstrov
Koniec sna o miliónoch v Lige majstrov: Slovan vypadol po dráme s majstrom Kazachstanu
Koniec sna o miliónoch v Lige majstrov: Slovan vypadol po dráme s majstrom Kazachstanu
Liga majstrov

Auto-moto

Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Novinky
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Doprava
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Ekonomika
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
Aktuality
Výsledky výskumu prekvapili: Táto vlastnosť vám výrazne uľahčí hľadanie práce
Výsledky výskumu prekvapili: Táto vlastnosť vám výrazne uľahčí hľadanie práce
Hľadám prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Rady a tipy
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Výber receptov

Technológie

Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Bulvár
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Umelá inteligencia
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Technológie
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Veda a výskum

Bývanie

Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!

Pre kutilov

Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Princ George a symbolika jeho 12. narodenín: Vstupuje do veku, keď sa tradícia stretáva s očakávaním a jeho život sa zmení
Zahraničné celebrity
Princ George a symbolika jeho 12. narodenín: Vstupuje do veku, keď sa tradícia stretáva s očakávaním a jeho život sa zmení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mrazivé DETAILY tragédie v
Zahraničné
Mrazivé DETAILY tragédie v Taliansku: Len 6-ročný chlapec zmizol na pláži, o pár hodín prišla najhoršia správa
Na Slovensko sa valí
Domáce
Na Slovensko sa valí PEKLO! Udrú poriadne horúčavy, TIETO dni to bude najhoršie: Úrady vydali VAROVANIA
Tragická nehoda na východe
Domáce
Tragická nehoda na východe Slovenska: Auto skončilo na streche! Vodička zomrela v nemocnici
Nemocnica s poliklinikou v
Domáce
Nemocnica sa ocitla v kritickej situácii! Hrozí zánik chirurgického oddelenia: Ten by sa dotkol desaťtícov ľudí

Ďalšie zo Zoznamu