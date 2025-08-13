Zatiaľ čo Bagárová o SVADBE len sníva, jej EX má naponáhlo... Ženiť sa bude už o mesiac!

PRAHA - Kým sa zápasník Makhmud Muradov už pripravuje na svoj veľký deň so Sabínou Karáskovou, jeho bývalá partnerka Monika Bagárová o svadbe zatiaľ len sníva.
Makhmud Muradov bol v minulosti partnerom speváčky Moniky Bagárovej, s ktorou má dcéru Rumiu. Ich cesty sa však v roku 2022 definitívne rozišli, no ich dcérka ich bude navždy spájať. O rok neskôr sa známy bojovník zamiloval do hviezdy reality šou Love Island Sabíny Karáskovej.
Spočiatku ich vzťahu veľa ľudí neverilo, no ukázalo sa, že športovec to s kráskou myslí naozaj vážne – v júni ju dokonca požiadal o ruku. A dlho neotáľali ani so svadbou. Podľa portálu Super.cz sa onedlho zoberú. „Mach a Sabina vám s radosťou oznamujú, že si povedia svoje Áno 26. septembra 2025,“ tak znie text na svadobnom oznámení, ktoré poslali svojim priateľom.
Z Makhmuda bude o chvíľu ženáč, no a jeho ex o svadbe len sníva. Monika je šťastne zadaná už 3 roky s českým podnikateľom Leom. A teraz sa jej zvedavý fanúšik opýtal, či svadbu neplánujú náhodou aj oni. „V tomto máme obaja jasno. Je to veľký životný krok, ktorý je pre nás oboch dôležitý. Nechcem povedať, že je nevyhnutný pre spoločný život, ale obaja by sme ho raz veľmi chceli," odpovedala.
