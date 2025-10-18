Bagárovej EX Muradov musí opustiť Česko: Svadba so Sabinou je NEPLATNÁ!

PRAHA - Expartner Moniky Bagárovej a MMA zápasník Makhmud Muradov (35) prehral svoj boj mimo ringu. Český súd mu zamietol žiadosť o prechodný pobyt, takže mu nezostáva nič iné, než krajinu opustiť. Nepomohlo mu ani to, že v Česku žije jeho dcéra Ruminka a partnerka Sabina Karásková (25), s ktorou sa mal dokonca oženiť.
Podľa denníka Blesk sa mali Muradov a Sabina koncom septembra vziať. Na sociálne siete dokonca unikla pozvánka na svadbu, no odvtedy obaja mlčia. Žiadne fotky, žiadne prstene. Muradov sa k celej veci odmietol vyjadriť. Podľa informácií však svadba nie je platná. Dôvod?
Zatiaľ čo Bagárová o SVADBE len sníva, jej EX má naponáhlo... Ženiť sa bude už o mesiac!
Cudzinec musí pri uzavretí manželstva predložiť potvrdenie o povolení pobytu v Česku – a to Muradov nemá. „Ak doklady neboli platné, mohlo by ísť dokonca o trestný čin,“ vysvetlil právnik Jan Černý. Ministerstvo vnútra označilo Muradova za hrozbu pre verejný poriadok kvôli údajným kontaktom na zločinecké skupiny.
Zápasník to však rázne odmieta. „So žiadnou mafiou nespolupracujem, nikoho z nich nepoznám,“ odkázal. Zatiaľ to teda vyzerá, že Makhmud Muradov bude musieť Česko opustiť – aj napriek láske a rodine, ktorú si tam vybudoval.