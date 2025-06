Známy športovec pokľakol: ÁNO mu povedala hviezda reality šou!

Makhmud Muradov požiadal svoju priateľku o ruku (Zdroj: Instagram SK)

Makhmud Muradov kedysi tvoril pár so speváčkou Monikou Bagárovou. Majú spolu dcérku, ale žiaľ, v roku 2022 sa definitívne rozišli. Každý išiel svojou cestou, ale navždy ich už bude spájať ich 5-ročná Rumia. Bojovník sa o rok neskôr zahľadel do hviezdy reality šou Love Island Sabíny Karáskovej. Ich vzťahu spočiatku neveril nikto, ale ako sa ukázalo, známy športovec to s kráskou myslí naozaj vážne. Požiadal ju totiž o ruku!

„Sme zasnúbení. Vyšlo to tesne po zápase v nedeľu, pozvali sme priateľov, všetkých blízkych ľudí, ktorých máme radi," povedal Makhmud. „Do našej obľúbenej reštaurácie," dodala zase Sabína. „Bol som nervózny viac ako pred zápasom. Využil som príležitosť, kľakol som a povedala áno, tak zachvíľu bude svadba," dodal športovec.

„Ja som to naozaj nečakala. Myslela som, že ideme osláviť pozápasovú výhru, že ideme k nám iba na pivko, posedieť s najblizšími. Prišla mamka, sestra, naši kamaráti. To bolo tak krásne, také nestrojené, žiadna dovolenka, žiadne ohňostroje. Videli to najblizší priatelia, tí tam plakali všetci. Lepšie by som si to nevedela predstaviť," dodala hnedovláska. Momentálne si užívaju čas pre seba na dovolenke v Miláne.