SEXI video víťazky Ruže: Veď vyzerá ako Norma zo Skrytej vášne!

BRATISLAVA - Víťazka druhej série reality šou Ruža pre nevestu má čo ukázať. Dokazovala to v Miss, neskôr na mólach a aj teraz... Na sociálnych sieťach.
Stanislava Lučková sa viac do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckej šou Ruža pre nevestu, ktorú sa jej nakoniec podarilo aj vyhrať. V tom čase si jej srdce získal Radko Urbanyak, no ich vzťah nemal dlhú trvácnosť. Rozišli sa hneď po finále. Neskôr sa v jej živote objavil politik György Gyimesi, s ktorým jej to ale tiež dlho nevydržalo.
Markizácka kráska je nespochybniteľne pôvabná žena. Dokazovala to aj v súťaži Miss, rovnako aj televíznych obrazovkách a pokračuje v tom aj na sociálnych sieťach. Aktuálne natočila sexi profesionálne video s nádychom telenovely. Na záberoch totiž vyzerá ako Norma zo Skrytej vášne. Jediné, čo jej chýba, je Juan. Čo poviete?
