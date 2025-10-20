Speváčka Monika Bagárová si predĺžila vlasy a výsledok? Hotová Jennifer Lopez!

PRAHA - Monika Bagárová je krásna mladá žena, o tom niet pochýb. Tentokrát však svoj zovňajšok ešte viac vytuningovala! Speváčka sa rozhodla pre výraznú zmenu vlasov a výsledok je priam ohromujúci – po úprave pripomína latino divu Jennifer Lopez.
„Moje vlasy prešli veľkou premenou. Dlho som ich dávala dokopy po období, kedy boli slabé a lámavé. A konečne môžem povedať, že sú zdravé, silné a lesklé. Pomohli mi hlavne vitamíny na vlasy a kolagén, ktorý beriem pravidelne a naozaj vidím rozdiel na hustote aj kvalite vlasov. Nesmiem zabudnúť na kvalitnú vlasovú kozmetiku,“ prezradila Monika.
A keďže chcela svoj nový zdravý vzhľad ešte povýšiť na vyššiu úroveň, rozhodla sa pre predĺženie a zahustenie vlasov vlasovými páskami, ktoré jej dodali objem, dĺžku a lesk. „O niečom takomto som dlho snívala," neskrývala dojatie.
Zosvetlené odtiene navyše rozžiarili jej tvár a výrazne omladili celkový look. Svieži styling a predĺžené vlasy jej dodali hollywoodský šarm, ktorý by jej mohla závidieť nejedna latino diva. Monika tak dokázala, že vie nielen prekvapiť, ale aj posunúť svoj vzhľad na úplne novú úroveň. Jednoducho – hotová JLo z Česka!
