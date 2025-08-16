Robo Opatovský si doprial LUXUS na lodi: Na to, čo videl, nikdy nezabudne

BRATISLAVA - Robo Opatovský si vie užívať! Plavba loďou bola preňho zážitkom, ktorý nevymenil za nič iné.
Spevák Robo Opatovský už neraz vycestoval do zahraničia, väčšinou k moru s rodinou, ale neraz aj kvôli nakrúcaniu videoklipu. Tentokrát si užil plavbu na lodi s partiou ľudí. „Ja sám by som na loď nikdy nešiel, ale dali sme sa dokopy partička… bola to výzva, lebo prvýkrát som bol na obrovskej lodi“ priznal, ale nadchlo ho to natoľko, že už plánujú plavbu po Karibiku. „Samotná loď bol zážitok, mala niekoľko poschodí…“ a páčili sa mu aj rôzne aktivity, koncerty, tanečné šou. Ale aj mestá – Dubaj, Katar, Abú Dhabí, Bahrajn... „V Abú Dhabí som stretol bezprostredného taxikára, ktorý sa dal so mnou do reči, že čo robím…“ a keď mu povedal, že je spevák, už to išlo. Bola to veselá cesta...
Vie si ale predstaviť, že by cestoval sám a vylodil sa niekde na ostrove ako Robinson? S patričným detoxom od ľudí? Robo priznal, čo mu robí najväčší problém… Z rozhovoru pochopíte, prečo naozaj nemôže ísť nikam sám! Raz to urobil, ale...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%