Lucia Vráblicová sa už pozviechala z rozchodu: Ako rozpad manželstva zvládol syn?!

PIEŠŤANY - Lucii Vráblicovej učarovali Piešťany! Chodieva tam pravidelne, častokrát so synom či mamou. Už sa stalo tradíciou, že tam spoločne trávia Vianoce, Silvester či oslavujú narodeniny.
Lucia Vráblicová 19. júla oslávila 52. narodeniny a čuduj sa svete, má ich v rovnaký deň ako jej mama. „Môj ocko to takto zariadil, že ja som trvalý darček maminke k narodeninám, povedal, že ona už žiadny iný darček nepotrebuje, ale samozrejme, že sme to nedodržiavali…“ hovorí s úsmevom a s tým, že je to fajn oslavovať spolu. Mama sa skvelo drží aj vo svojich 84 rokoch a radi si užívajú spoločné chvíle napríklad v Piešťanoch, kam chodievajú rady a často. Najmä odvtedy, čo je Lucia po rozvode single a venuje sa najmä práci v divadle, seriáloch, dabingu či rozhlase. Herečka má špecifický a charakteristický hlas: „Nie je princeznovský, ale je využívaný skôr na charakterové postavy, ale ja som zaň vďačná,“ hovorí herečka. Vyťažená je viac ako dosť, ale aspoň nemá čas na pochmúrne myšlienky.
Vráblicová má veľmi dobrý vzťah so synom, ktorý počas rozvodu stál na dvoch brehoch. Blízky vzťah má aj s otcom Viktorom Nižníkom (43), ktorý sa už medzitým stihol oženiť a stať sa otcom malej dcérky. Dospelý syn Tomáš je rovnako ako Viktorova manželka Katka súčasťou acapella skupiny Voising, takže v turbulentnom období, keď to medzi exmanželmi vrelo, to iste nemal ľahké. Po jeho boku však stojí priateľka, ktorá vnáša do jeho života radosť a lásku...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%